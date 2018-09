Setzt Aufsichtsrat heute den beurlaubten Audi-Chef Stadler ab?

Der Audi-Chef sitzt seit drei Monaten in Untersuchungshaft

Es ist der 18. Juni 2018. An diesem Montagmorgen ändert sich für Rupert Stadler alles. Der Audi-Chef wird in Ingolstadt verhaftet - wegen Verdunkelungsgefahr. Seitdem sitzt er in der JVA Augsburg. Haftbeschwerden blieben ohne Erfolg.

Die Aufsichträte entscheiden nun über das Schicksal des Vorstandschefs

In Wolfsburg kommen heute die Aufsichtsräte von Audi und dem Mutterkonzern Volkswagen zusammen. Der inhaftierte Manager ist nicht nur Vorstandschef bei Audi, sondern auch Mitglied im Konzernvorstand bei Volkswagen. Deshalb müssen beide Kontrollgremien über Stadlers Schicksal entscheiden. Das Aktiengesetz sieht es so vor.

Eine Trennung könnte teuer werden

Unternehmenskreise rechnen fest mit der Trennung von Stadler. Allerdings wäre das eine Trennung mit Hindernissen, denn die würde teuer werden: Schließlich ist Stadler nicht verurteilt worden, aktuell laufen nur Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts auf Betrug. Audi soll trotz Bekanntwerden des Dieselskandals Autos mit manipulierter Abgassoftware verkauft haben. Lassen die obersten Kontrolleure des Konzerns Stadler nun fallen, so müssten sie ihm noch das gesamte Vorstandsgehalt aus dem laufenden Vertrag ausbezahlen. Der Vertrag läuft noch gut drei Jahre.