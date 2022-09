Trickbetrug: Tipps für Senioren

Die Einsamkeit und Hilfsbereitschaft von Senioren nutzen Kriminelle schamlos aus. Sie ziehen ältere Menschen in eine Kommunikation auf der Basis von falschen Angaben und von Lügen und bewegen sie so geschickt zu Handlungen, die zum Verlust von Vermögen, von Geld und Schmuck bei den Opfern führen können. Doch Senioren können sich wehren, appelliert Arno Helfrich, Chef des Dezernats für Prävention bei der Münchner Polizei. Man muss das Vorgehensweise der Täter durchbrechen, so Helfrich: "Es ist möglich, an den Drücker zu kommen, selber zu bestimmen, was passiert, sich nicht lenken zu lassen, sondern das Geschehen an sich zu reißen." Das geht im Zusammenhang mit den gängigsten Tricks der Kriminellen so:

Betrug per WhatsApp

Die Betrüger senden über WhatsApp Nachrichten und geben dabei vor, ein Familienangehöriger zu sein, der ein neues Handy habe. Die Senioren sollten die neue Nummer einspeichern. Kurz danach, so Arno Helfrich, würde sich per WhatsApp Nachricht die Bitte zur Zahlung einer Rechnung anschließen, da die Kontodaten auf dem alten Handy eingespeichert seien. Der Präventionsbeamte Arno Helfrich empfiehlt: Den vermeintlichen Absender versuchen, auf anderem Wege zu kontaktieren. Keinesfalls auf eine Zahlungsaufforderung per WhatsApp reagieren.

Enkeltrick

Der WhatsApp-Trick ist wie der sogenannte Enkeltrick in elektronischer Form. Beim herkömmlichen Enkeltrick geben sich die Betrüger als Enkel aus. Sie beginnen das Telefonat oft mit: "Oma, Opa rate mal, wer dran ist", um die Senioren dazu zu bewegen, den Namen des Enkels zu nennen, nach dem Motto: "Ja Peterle, bist Du's“. So spinnen die Kriminellen das Gespräch fort. Dabei verwenden sie stets Informationen, die die Senioren gerade gegeben haben, im sich anschließenden Dialog weiter. Das gaukelt Nähe vor. Dann heißt es meist: Man bräuchte dringend Geld, das man abholen lassen wollen. Auch hier gilt: Nicht auf telefonische Forderungen nach Geldübergaben reagieren. Auflegen und Enkel selbst anrufen, ob die Geschichte stimmt. Niemals Geld an eine fremde Person übergeben!

Schockanruf

So ähnlich funktioniert der Schockanruf. Die Betrüger geben sich als Polizisten aus. So behaupten sie etwa, ein Verwandter der Senioren hätte einen schweren Unfall verursacht, bei dem ein ausländisches Kind schwer verletzt worden sei. Nun bräuchte der Verwandte dringend Geld, um die Behandlung zu bezahlen. Sonst drohe Gefängnis.

Arno Helfrich hat Fälle erlebt, bei denen die Täter während des laufenden Telefonats ihre Opfer auffordern, die 110 zu wählen, um angeblich mit der Kriminalpolizei zu sprechen. Doch das sei alles Fake, so Helfrich: "Legen Sie auf und nehmen sie dann das Telefon erneut zur Hand. Wählen dann die 110, nur dann ist das ursprüngliche Gespräche unterbrochen." Erst wenn man selbst ein Telefonat beginnen würde und die neu 110 gewählt habe, könne man sicher sein, dass die Polizei am anderen Ende der Leitung sei.

Trickbetrug an der Haustür

Die Betrüger fragen nach dem Weg, einem Zettel oder einem Glas Wasser oder, ganz aktuell, geben sie sich als Polizisten aus. Sie lauern vor der Haustüre Senioren auf, berichten von vermeintlichen Einbrüchen und darum bitten, in der Wohnung "nach dem Rechten" zu sehen. Ist das Opfer abgelenkt, dringt ein Komplize in die Wohnung ein und entwendet Bargeld und Wertgegenstände. Arno Helfrich warnt: "So geht die echte Polizei nicht vor. Niemals Fremden den Zutritt in die Wohnung gewähren!" Auch einen Dienstausweis zu verlangen hilft nicht unbedingt, da die Täter mit gefälschten Ausweisen unterwegs sind. Echt von falsch zu unterscheiden, gelingt Laien kaum. Der eigene Anruf bei der 110, dem Hausmeister oder der Hausverwaltung klärt schnell, ob die Story der vermeintlichen Polizisten oder Handwerker vor der Türe stimmt.

Arno Helfrichs Devise: "Sich selbst sagen: Ich bin kein Opfer. Die Situation selbst bestimmen." Dann hätten Betrüger keine Chance.