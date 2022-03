Fränkisch-dänische Fusion: Semikron und Danfoss bündeln Kräfte

Es sind hochtechnologische Teile, die in Windrädern, U-Bahnen, Aufzügen und Elektrofahrzeugen verbaut sind. Entwickelt und gebaut werden die Halbleiter und Module am Semikron-Hauptsitz in der Nürnberger Sigmundstraße.

Semikron gilt als weltweit führender Anbieter von Leistungselektronik-Komponenten. Das Nürnberger Unternehmen will in Zukunft den Technologiewandel vorantreiben und weiter wachsen. Semikron gab daher am Dienstag bekannt, mit dem dänischen Technologieunternehmen Danfoss zu fusionieren.

"Enormes Wachstumspotenzial" durch E-Mobilität

Semikron und Danfoss gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den nächsten Jahren um jährlich 30 Prozent steigen wird. Daher sehen sie ein "enormes Wachstumspotenzial". Das fusionierte Unternehmen Semikron-Danfoss will die Partnerschaft nutzen, um eine führende Position bei sogenannten "Power Modulen" für die Automobilindustrie zu erreichen.

Danfoss wird Mehrheitseigner

Eigentümer des neu gebildeten Unternehmens werden die aktuellen Eigentümerfamilien von Semikron und der Danfoss-Gruppe bleiben, wobei Danfoss der Mehrheitseigner wird, heißt es in einer Mitteilung.

Standort in Nürnberg soll bleiben

Das neue Unternehmen wird durch eine gemeinsame Geschäftsführung geleitet. Semikron-Danfoss behält die beiden deutschen Hauptstandorte in Flensburg und Nürnberg. Die Fusion muss noch durch die Regulierungsbehörden genehmigt werden. Ein Ergebnis wird zwischen Sommer und Herbst erwartet.

Familienunternehmen bündeln Kräfte in Leistungselektronik

Semikron ist ein Familienunternehmen, das 1951 in Nürnberg gegründet wurde und seither seinen Sitz in der Frankenmetropole hat. Semikron gilt als Globalplayer im Bereich der Leistungselektronik und der Halbleiterproduktion. Die Firma beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat 24 Niederlassungen.

Das dänische Unternehmen Danfoss ist ebenfalls ein Familienunternehmen und hat weltweit mehr als 40.000 Beschäftigte an 95 Produktionsstätten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dänemark. Es produziert Technologien in den Bereichen Wärme- und Kältetechnik, Hydraulik und Elektromotoren.

Semikron erhält Milliardenauftrag von deutschem Autohersteller

Erst im Februar dieses Jahres hatte Semikron bekannt gegeben, einen Milliardenauftrag von einem deutschen Automobilhersteller erhalten zu haben. Die Serienbelieferung des Auftrags im Volumen von einer Milliarde Euro soll im Jahr 2025 erfolgen, teilte das Unternehmen mit. Bestellt wurde demnach Semikrons neueste Leistungselektronik-Plattform, die in sogenannten Fahrzeug-Umrichtern in E-Autos verbaut wird. Umrichter wandeln die Spannung in den Antrieben um, damit diese effizienter laufen.