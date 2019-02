Seltene Krankheiten lassen Preise für Medikamente explodieren

"Orphan diseases", also "Waisenkinder der Medizin" - so werden seltene Krankheiten oft bezeichnet. Denn um sie hat sich lange Zeit kaum jemand gekümmert. Doch in den vergangenen Jahren hat die Pharmaindustrie ihre Anstrengungen bei den "Orphan drugs" - also den Arzneien, die gegen seltene Krankheiten wirken sollen - deutlich ausgedehnt.

Das liegt auch an Sonderrechten, die die Politik den Unternehmen eingeräumt hat, unter anderem bei Patenten. Fachleute erwarten, dass dieses Jahr ein Drittel der neu zugelassenen Arzneien in die Kategorie der "Orphan Drugs" fällt.

Krankenkassen warnen: Pharmabranche missbraucht seltene Krankheiten

Die Krankenkassen warnen aber, dass der Begriff der seltenen Krankheit von der Pharmabranche immer wieder missbraucht werde. Pharmafirmen würden die Anwendungsgebiete ihrer Arzneien bewusst kleinhalten, um extrem hohe Preise verlangen zu können.

Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat ausgerechnet, dass der Anteil der Arznei-Ausgaben für den Bereich der seltenen Krankheiten sich innerhalb eines Jahrzehnts verdreifacht hat. Die Therapiekosten pro Patient und Jahr sind oft sechsstellig. An der Spitze liegt ein Medikament gegen eine seltene Erbkrankheit bei Kindern, für das die Herstellerfirma 750.000 Euro pro Jahr verlangt.