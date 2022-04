Seit 125 Jahren in Wüstenselbitz: Frankens kleinste Bank

Mehrmals die Woche steuert Heiko Lages die Raiffeisenbank Wüstenselbitz an. Er zahlt die Tageseinnahmen aus seinem Biomarkt ein und klärt am Schalter gleich noch andere Finanz-Geschäfte. Der Geschäftsmann aus der größeren Nachbarstadt Münchberg ist ganz bewusst zur kleinen Bank in das Frankenwald-Dorf gewechselt:

"Bei unserer ehemaligen Bank gab es mehrere Fusionen. Damit waren die Ansprechpartner immer weiter entfernt. Hier habe ich Berater, die mich persönlich kennen." Heiko Lages, Bankkunde

Schon im Logo zeigt sich, dass die Bank etwas anders ist

Das geschwungene "W" im Logo zeigt es schon: Die Raiffeisenbank Wüstenselbitz ist einfach ein bisschen anders. Sie ist die kleinste Genossenschaftsbank Frankens. Und unter den rund 800 Genossenschaftsbanken in ganz Deutschland ist sie die zehntkleinste. Mit einer Bilanzsumme von 58 Millionen Euro für 2021 verschwindet sie schier auf dem großen Finanzmarkt – denn für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, zähle schon eine Bank mit fünf Milliarden Euro Bilanzsumme als klein, erklärt der Wüstenselbitzer Vorstandsvorsitzende Dieter Müller.

Er berät seit 45 Jahren die Kunden im Wüstenselbitzer Bankhaus direkt gegenüber der Kirche und hat den Wandel in der Finanzwelt hautnah miterlebt:

"Als ich 1977 angefangen habe, gab es im Landkreis Hof 22 Raiffeisenbanken. Jetzt sind es noch zwei." Dieter Müller, Bankvorstand

Fusionen bisher immer getrotzt

Den verschiedensten Fusionierungswellen hat Wüstenselbitz bisher immer standgehalten. Müllers Vorstandskollege Ulrich Kant verweist auch auf die Verantwortung für die insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei einem Zusammenschluss mit anderen Banken wären deren Arbeitsplätze in Gefahr. Und es hätte Auswirkungen auf den ganzen Ort:

"Bei einer Fusion bleibt nichts übrig. Ich schätze, dann hätten wir bald nicht mal mehr einen Automaten in Wüstenselbitz." Kurt Wirth, ehrenamtlicher Aufsichtsratsvorsitzender

Kundennähe zieht neue Kunden an

Die Bank gleich um die Ecke – das schätzen viele der rund 3.000 Kunden. Und deren Zahl wächst stetig an. Matthias Herrmann zum Beispiel. Der Inhaber einer Druckerei im benachbarten Helmbrechts hat vor drei Jahren gezielt seine Konten nach Wüstenselbitz verlegt: "Wenn ich hier was beantrage, dann bekomme ich innerhalb kürzester Zeit einen Bescheid. Die Entscheidungswege sind kurz. Alle Ansprechpartner sind ja vor Ort." Und die Gebühren und Konditionen für Investitionen stimmen auch, betont der Druckerei-Unternehmer.

Mit Flexibilität im Wettbewerb mithalten

Da nickt auch Max Rothe. Seine Eltern hatten ihm schon im Kindesalter ein Konto eröffnet. Inzwischen selbst Familienvater hat er für den Hauskauf auch Vergleichsangebote von umliegenden Banken eingeholt und sich dann gefreut, dass "seine Raiba Wüstenselbitz" den günstigsten Zinssatz hat. "Wir können im Wettbewerb mithalten, weil wir flexibel sind. Und keine Standardprozesse haben", sagt Mitarbeiterin Michaela Schnabel. Und man kenne seine Grenzen: Wenn Kunden eine Finanzierung für Investitionen im Millionenbereich brauchen, verweise man auf die Genossenschafts-Zentralbank.

Junges Duo steht für Nachfolge bereit

Die 40-jährige Bankfachwirtin kennt die Bank schon länger als externe Prüferin. Jetzt soll sie zusammen mit dem 29-jährigen Philipp Müller in die Vorstandsriege aufsteigen. Als Nachfolge-Duo, wenn die beiden langjährigen Vorstände Dieter Müller und Ulrich Kant in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen.

Mit Teamgeist Bürokratie bewältigen

Ein wichtiges Argument, in Wüstenselbitz einzusteigen, sei der starke Teamgeist der gesamten Belegschaft, betonen die Beiden. Hier fühle sich jeder für das Ganze zuständig, so Philipp Müller. Mit diesem Einsatz lasse sich gemeinsam auch der wachsenden Aufwand an Regularien und Vorschriften bewältigen, der für das kleine Bankhaus genauso gilt wie für Groß-Banken.

Vier Millionen Euro für neue Bank und Wohnungen

Und nicht nur personell sind die Weichen auf Zukunft gestellt. 125 Jahre nach Gründung baut die Raiffeisenbank ein neues Bankgebäude mitten im Dorf und gleich daneben acht Wohnungen. Eine Investition von rund vier Millionen Euro.

Mit drei Prozent Dividende überdurchschnittlich

Die Geschäftslage sei gut, betont der ehrenamtliche Aufsichtsratsvorsitzende Kurt Wirth. Von den 3.000 Kunden sind rund 1.300 als Genossenschaftsmitglieder direkt beteiligt. Sie können sich dieses Jahr über eine Dividende von drei Prozent freuen. Damit liegt Frankens kleinste Raiffeisenbank weit über dem Durchschnitt.