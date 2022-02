Segel statt Diesel: Umweltschonender Schiffsverkehr

Wie ein zu Wasser gelassener Schnellzug gleitet die "CargoKite" über das weite Meer. Geladen hat sie 16 Container, in der Mitte spannt sich eine Art Riesen-Gürtel über das Deck. Und an diesem Gürtel schwebt – weit über der Meeresoberfläche – ein Lenkdrache.

Die Idee von CargoKite ist, statt des sonst üblichen Schiffsdiesels, eine ganz ursprüngliche Art des Antriebs zu nutzen: den Wind. Eigentlich naheliegend, aber mit der Globalisierung und dem immer stärker wachsenden Güterverkehr ist er in Vergessenheit geraten. Der Haken: Das CargoKite-Schiff ist bislang nur eine Animation. Bis der Schiffsverkehr wirklich windbetrieben funktioniert, dürften noch einige Jahre vergehen.

Dringender Nachholbedarf im Verkehr

Bis dahin wird der weltweite Güter- und Warenverkehr wohl eines der größten Umweltprobleme überhaupt bleiben. Etwa 90 Prozent des weltweiten Handels laufen über die Weltmeere. Gemessen an seinem CO2-Ausstoß hat er den sechstgrößten Anteil weltweit. Davor kommen nur die fünf größten Industrienationen.

Auch auf den Straßen gibt es noch einigen Nachholbedarf im Bereich Nachhaltigkeit: Im Jahr 2020 gab es laut Statistischem Bundesamt in Deutschland rund 260 Millionen Lastfahrten – und nochmal 153 Millionen Leerfahrten. Also Touren, auf denen die Lkw ohne Fracht aber mit jeder Menge Kraftstoffverbrauch über die Autobahnen fahren.

Startups suchen umweltfreundliche Lösungen

Startups wie "CargoKite" in der Schifffahrt, oder "Tracks" für den Autobahnverkehr versuchen, diese Kraftstoff-Verschwendung mit einer Mischung aus neuen Antrieben und moderner Software zu lösen. Denn mit entsprechenden Softwarelösungen können Wege, Leerfahrten und im Fall von CargoKite auch die perfekten Windströmungen vorhergesehen werden.

"Es ist ein gutes Gefühl, das System von innen heraus zu verändern", beschreibt Max Perschen seine Motivation für die Arbeit. "Wir schaffen etwas, das technisch so fortschrittlich ist, dass es das Nachhaltigkeitsproblem löst. Und gleichzeitig ist es so effizient, dass auch niemand sagen kann, das würde sich wirtschaftlich nicht lohnen."

Denn auch wenn das CargoKite-Schiff vergleichsweise wenige Container laden kann – dadurch, dass kein Cent für den Treibstoff ausgegeben werden muss, und nur sehr wenig Geld für das Personal, ist es eine kostengünstige Alternative zu fast allem, was bisher über die Meere fährt. Fragt sich nur, warum bisher noch niemand so eine Idee hatte und den Wind als Antriebskraft wiederentdeckt hat.

Transportbranche steht unter enormem Preisdruck

Um das zu verstehen, muss man sich die Branche etwas genauer anschauen. Denn die Unternehmen wie Maersk oder Kühne und Nagel haben bislang wenig Anreize, auf nachhaltigere Transportwege umzuschwenken. Zum einen, weil die rechtlichen Vorgaben noch nicht streng genug sind. Zum anderen, weil die Industrie unter starkem Preisdruck steht.

Eine Dienstleistung wie "Waren von A nach B transportieren", braucht zwar sehr spezielles Equipment, wie Containerschiffe, Sattelschlepper, Züge oder Frachtflugzeuge. Sind die aber da, dann ist die eigentliche Leistung recht austauschbar. Der Kaffee wird transportiert und kommt am Zielort an. Mehr braucht es nicht. Kunden, die ihren Kaffee von Fortaleza in Brasilien nach Hamburg geschifft haben wollen, schauen also weniger danach, ob die Reederei den saubersten Treibstoff für ihre Schiffe verwendet, sondern eher nach dem Preis: Wer das günstigste Angebot hat, bekommt den Auftrag.

So kommt es auch, dass die Frachtschiffe immer größer werden: Denn je mehr in eine Ladung passt, desto eher rechnet sich die Überfahrt. Und so kommt es auch, dass an Personal und Treibstoff-Qualität gespart wird. Bei diesem Thema wird Amelie Binder von CargoKite fast schon wütend: "Da wird echt der dreckigste Treibstoff verwendet, den man sich überhaupt vorstellen kann. Der Müll aus Raffinerien wird da verschossen. Das, was man wirklich nirgendwo anders loswird." Und das, so Perschen, dürfe sich heutzutage einfach keine Industrie mehr leisten. Egal, wie groß der Preisdruck sei.

Zum Artikel "Wie nachhaltig sind bayerische Unternehmen?"

See-Schifffahrt ist nur schwer zu kontrollieren

"Verbraucherinnen und Verbraucher haben bislang kaum Möglichkeiten, Einfluss darauf zu nehmen, wie umweltschonend ihre Produkte zu ihnen kommen", erklärt Max Perschen. Und auch den Unternehmen sind die Hände gebunden. Bislang können sie nur freiwillig Ausgleichszahlungen leisten oder sich zu langfristigen Zielen verpflichten.

So langsam steige zwar der Erwartungsdruck, das zu ändern, gerade bei solchen Unternehmen, die mit fairen Produkten handeln, erzählen Amelie Binder und Max Perschen von CargoKite. Aber von den Reedereien selbst kämen nur die mindestens nötigen Anstrengungen. In dieser Gemengelage helfen eigentlich nur strengere Gesetze, finden Perschen und Binder. Unter anderem, um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen.

Das ist allerdings gar nicht so einfach. Unter anderem, weil gerade die See-Schifffahrt in internationalen Gewässern stattfindet und somit nur schwer zu kontrollieren ist. Trotzdem plant die EU-Kommission eine Verbesserung: Ab 2023 sollen Schifffahrts-Unternehmen für 20 Prozent ihrer Emissionen CO2-Zertifikate einkaufen, ab 2026 sollen es dann 100 Prozent sein. So kann der Ausstoß zumindest ausgeglichen werden. Startups und Jungunternehmen wie CargoKite arbeiten daran, dass irgendwann überhaupt keine Ausgleichszertifikate mehr benötigt werden.