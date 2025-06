Seestraße von Hormus - wie der Iran den Welthandel bedroht

Knapp ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls und große Mengen Flüssiggas werden jeden Tag von ganzen Tanker-Flotten durch ein Nadelöhr transportiert: Die Straße von Hormus ist an ihrer engsten Stelle gerade einmal 40 Kilometer breit. Auf der einen Seite der Meerenge liegt die arabische Halbinsel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman, auf der anderen der Iran. Immer wieder hat die Regierung in Teheran in den vergangenen Jahren damit gedroht, diese wichtige Schifffahrtsroute im Konfliktfall mit militärischen Mitteln komplett zu sperren, zum Beispiel durch Seeminen. In die Tat umgesetzt wurden diese Drohungen zwar noch nie, aber sie sorgten jedes Mal für Verwerfungen und Preissprünge am Rohölmarkt.

Auch Bayern indirekt betroffen

Allein seit dem vergangenen Freitag und damit dem Beginn der Luftangriffe Israels auf Ziele im Iran ist der Preis für Rohöl am Weltmarkt um rund 10 Prozent gestiegen. Das hat auch Auswirkungen auf die Verbraucher und die Industrie in Bayern. Für sie wird Energie tendenziell teurer, egal ob an der Tankstelle oder beim Einkauf von Heizöl. Und das, obwohl der Freistaat kaum Öl oder Gas aus Ländern rund um das Krisengebiet bezieht, wie Bertram Brossardt gegenüber dem BR betont, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) (externer Link): "Die unmittelbare Abhängigkeit Bayerns bei Energieimporten aus der Region ist gering. Im Wesentlichen importiert Bayern Erdöl und Erdgas aus Kasachstan, Libyen und den USA. Aber die Weltmarktpreise wären insgesamt von massiven Preissteigerungen betroffen." Und das könnte auch die allgemeine Inflation wieder deutlich anziehen lassen.