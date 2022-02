So gelingt der Secondhand-Kauf im Internet

Ihr absolutes Highlight war eine Bügelfaltenhose aus den 1980ern: Die 35-jährige Eva Maria aus München kauft sehr gerne Secondhandkleidung. Immer wieder stöbert sie dafür auch auf Plattformen im Internet. Dort hat sie die Bügelfaltenhose dann auch für 2,50 Euro erstanden. Sogar das Etikett mit der Aufschrift "Westdeutschland" hing noch an der Hose. Bei diesem Kauf ist alles gut gegangen. Käuferin glücklich, Verkäuferin hoffentlich auch.

Doch das ist nicht immer der Fall. Bei Käufen im Internet kann auch einiges schiefgehen, wie das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in Kehl meldet. Dort gehen immer wieder Beschwerden ein, weil Kunden aus diversen Gründen unzufrieden sind. Die EVZ-Juristin Madeline Schillinger gibt fünf Tipps, damit Sie bei Ihrem Online-Secondhandkauf nicht enttäuscht werden.

Tipp 1: Secondhand-Plattform und Verkäufer auf Seriosität prüfen

Bei den Plattformen gibt es verschiedene Geschäftsmodelle. Portale wie Sellpy oder Momox kaufen von Privatpersonen Ware an und verkaufen sie weiter. Bei eBay oder Vinted bieten die Privatverkäufer ihre Sachen direkt an, die Plattformen haben in dem Fall die Aufgabe des Vermittlers.

Alle Portale müssen ein Impressum angeben. Sollte dies also fehlen oder unvollständig sein, ist das ein Hinweis darauf, dass die Website unseriös ist. Externe Websites nach Bewertungen der Plattform zu durchforsten, kann außerdem hilfreich sein, um sich eine erste Meinung zu bilden. Sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB unklar, oder nur dürftig aus einer anderen Sprache ins Deutsche übersetzt, ist auch Vorsicht geboten.

Ob es sich beim Verkäufer um eine vertrauenswürdige Person handelt, lässt sich laut Barbara Bückmann von der Stiftung Warentest gut abschätzen, wenn Fragen schnell beantwortet werden. Auch für Eva Maria ist eine gute Kommunikation mit dem Anbieter ein Hinweis darauf, ob sie einen Kauf abschließt. Außerdem liest sie aufmerksam die Bewertungen anderer Nutzer zum Verkäufer.

Soll der Kauf außerhalb der Plattform abgewickelt werden, sollten Sie dies ablehnen so Verbraucherschützerin Madeline Schillinger. In diesem Fall könne die Plattform bei Problemen nicht helfen.

Tipp 2: Die Serviceleistungen der Plattform unter die Lupe nehmen

Schon der Anmeldevorgang kann einen Hinweis darauf geben, wie verbraucherfreundlich die Plattform ist: Welche Daten müssen angegeben werden und wie werden sie gespeichert und weiterverarbeitet? Die Juristin rät außerdem, sich darüber zu informieren, wie die Plattform bei der Abwicklung des Kaufs behilflich ist. Hierzu zählen: Ein möglicher Käuferschutz, gangbare Wege bei Beschwerden wie Nicht- oder Falschlieferung und ein zuverlässiger Kundenservice.

Informationen zur Kaufabwicklung, Versand- und Zahlungsbedingungen sowie Rückerstattungsrichtlinien finden sich in der Regel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Tipp 3: Fragen zum Secondhand-Produkt stellen

Hat man das Wunschobjekt gefunden, kann es hilfreich sein, dem Verkäufer Fragen zum Produkt zu stellen, rät Juristin Madeline Schillinger. Sich rein auf das Größenetikett zu verlassen, ist nicht immer sinnvoll. Fragen nach den genauen Abmessungen oder auch nach weiteren Fotos helfen weiter.

Auch Judith aus München geht regelmäßig im Netz auf Secondhand-Shoppingtour. Das erste Mal hat sie im Lockdown 2020 im Internet gebrauchte Kleidung bestellt. Wenn sie auf den Portalen stöbert, macht sie es so: Sie fragt die Verkäuferin nach der Körpergröße, bittet sie, das Kleidungsstück anzuziehen und lässt sich dann Fotos davon schicken. So kann sie am besten einschätzen, ob ihr der Pulli oder die Jacke passen könnten. Fragen nach Besonderheiten wie engen Bündchen, kurzen Ärmeln oder Materialfehlern können nützlich sein.

Madeline Schillinger empfiehlt, sich bei Designerware die Originalrechnung und ein Echtheitszertifikat mitliefern zu lassen. Dies schütze vor Produktfälschungen.

Tipp 4: Käuferschutz nutzen

Mittlerweile bieten viele Plattformen Käuferschutz an. Um bei Problemen auf die Unterstützung der Plattform zurückgreifen zu können, kann es sich laut der Verbraucherschützerin lohnen, diesen auch zu nutzen. Die Bedingungen und Preise des Käuferschutzes finden Sie in den AGBs.

Die Fristen, in denen ein Problem gemeldet werden kann, sind oft sehr kurz. Der Satz "darum kümmere ich mich am Wochenende" kann hier zum Verhängnis werden, denn Zweitagesfristen sind durchaus üblich.

Generell gibt es bei einem Verkauf von Privatperson zu Privatperson über eine Plattform kein gesetzliches Rückgaberecht. Manche solcher Online-Verkaufsflächen unterstützen den Käufer bei Problemen. Auch hier gilt es, sich als Käufer vorab gut zu informieren.

Tipp 5: Versicherten Versand wählen

Das Porto zahlt beim Kauf von Waren über eine Gebrauchtwarenplattform normalerweise der Käufer. Um sicherzugehen, dass das Paket ankommt, empfiehlt es sich, einen versicherten Versand mit Sendungsverfolgung zu wählen.

Bei günstigen Stücken mag dies übertrieben wirken. Wer ein Kleidungsstück für 3,00 Euro kauft, will sicher nicht mindestens genauso viel für den Versand ausgeben. Für einen solchen Fall gibt Barbara Bückmann von der Stiftung Warentest den Tipp, sich ein Foto von dem adressierten und frankierten Umschlag über die Plattform oder per E-Mail zusenden zu lassen, um zumindest eine kleine Sicherheit zu haben.

Eva Maria hat bislang erfreulicherweise nur gute Erfahrungen gemacht. Für sie liegt der Vorteil des Kleiderkaufs auf Secondhandplattformen im Internet eindeutig auf der Hand: Sie will keine Massenware. Sie will ihren individuellen Stil kreieren, und das gelingt ihr auf diese Weise außerordentlich gut.

Wer trotz dieser Tipps und Tricks Probleme mit seinem Onlinekauf hat, dem bietet das Europäische Verbraucherzentrum in Kehl kostenlos Hilfe an.