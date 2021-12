Gebrauchte Geschenke zu Weihnachten: Das müssen Sie wissen

Gerade Jüngere können sich laut Umfragen vorstellen, Freunde und Familie dieses Weihnachten mit gebrauchten Geschenken zu überraschen. Viele machen das aus ökologischen Überlegungen. Andere achten dabei mehr aufs Geld. Und manche Produkte sind neu gar nicht erhältlich wegen der derzeitigen Lieferengpässe. Auch da kann sich der Versuch lohnen, das Gewünschte gebraucht zu kaufen. Aber worauf sollte man beim Gebrauchtwarenkauf achten?

B-Ware, refurbished, Gebrauchtes – wo bekomme ich secondhand-Ware?

Wer im stationären Handel Gebrauchtes sucht, wird neben Flohmärkten zum Beispiel in Gebrauchtwarenhäusern fündig, die oft von Kommunen oder den Kirchen getragen bzw. gefördert werden. Sie richten sich an Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es gibt aber auch sehr hochpreisige Mode-Boutiquen, die sich auf teure secondhand-Ware spezialisiert haben.

Besonders im Internet bieten Online-Versandhändler aber auch Hersteller "B-Ware" an. Solche Produkte weisen in der Regel nur kleine Mängel auf. Das kann zum Beispiel eine beschädigte Verpackung sein, aber auch ein Kratzer am Produkt selbst. Auch Versandrückläufer können als B-Ware verkauft werden. Ähnliches gilt für generalüberholte Ware, oft auch "refurbished", genannt. Gebrauchte Smartphones, Laptops oder andere Produkte werden dabei professionell, manchmal direkt vom Hersteller, getestet, gewartet und gereinigt. Oft werden defekte Bauteile ausgetauscht, bevor die Produkte wiederverkauft werden.

Kann ich secondhand-Ware umtauschen?

Wer Ware im stationären Handel kauft, hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass Händler einwandfreie Produkte zurücknehmen. Das gilt für Neu- und Gebrauchtware. Viele Händler bieten diese Möglichkeit allerdings als freiwilligen Service an. Vorsicht: Bei reduzierter oder gebrauchter Ware kann dieses freiwillige Umtauschrecht eingeschränkt sein.

Anders sieht es beim Kauf bei Händlern im Internet aus. Sogenannte Fernabsatzverträge können innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Auch das gilt für Neu- und Gebrauchtwaren. Privatverkäufer dagegen müssen kein Widerrufsrecht einräumen. Aber: Machen sie falsche Angaben zur Beschaffenheit der Ware, kann man als Käufer die Sendung zurückschicken und den Kaufpreis zurückfordern.

Mängelhaftung und Garantie

Bei fehlerhafter Neuware haben Käufer grundsätzlich Ansprüche auf Sachmangelhaftung, also auf Lieferung einer mangelfreien Sache, Reparatur, Minderung oder Rückabwicklung des Vertrags. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre. Bei Gebrauchtwaren können Händler die Gewährleistungsfrist dagegen auf ein Jahr verkürzen. Privatverkäufer können die Gewährleistung sogar grundsätzlich ganz ausschließen.

Besteht für den Kaufgegenstand noch ein Garantieanspruch gegenüber dem Hersteller, können den Zweitbesitzer nur dann geltend machen, wenn der Hersteller das nicht ausgeschlossen hat. Sachmängelansprüche gegenüber dem ursprünglichen Händler hat grundsätzlich nur der Erstkäufer. Die Ansprüche können aber bei einem Wiederverkauf an den neuen Besitzer abgetreten werden. Wichtig: Sie sollten sich, wenn Sie Gebrauchtes von Privatpersonen erwerben, wenn möglich immer die Originalrechnung und alle Unterlagen zu Garantievereinbarungen geben lassen.

Vorsicht vor Betrügern

Leider kommt es auch immer wieder vor, dass Kunden, die über Onlineplattformen einkaufen, betrogen werden, weil die Ware zum Beispiel nie geschickt wird. Besonders problematisch: Oft ist bei solchen Geschäften Vorkasse per Überweisung üblich. Sebastian Hanisch, Finanzexperte bei "Wir in Bayern", warnt daher: "Seien Sie besonders misstrauisch, wenn der Preis für ein Produkt einfach zu gut ist, um wahr zu sein. Dann steckt oft ein Betrugsversuch dahinter. Und: Idealerweise holen Sie die Ware beim Verkäufer persönlich ab, dann können Sie sie vor der Bezahlung begutachten."