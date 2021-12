Schwimmende Photovoltaik-Anlage auf Kiesweiher geplant

Auf dem Großen Steinfelser Weiher bei Mantel (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) baut das Recycling-Unternehmen Bergler eine 6.000 Quadratmeter große schwimmende Photovoltaikanlage. Das dürfte, neben einer ähnlichen Anlage im unterfränkischen Dettelbach, eine der ersten dieser Art in Bayern werden. Der Marktgemeinderat billigte einstimmig in einem Grundsatzbeschluss dieses Projekt, berichtete ein Gemeindesprecher am Dienstag auf Anfrage.

Zwei Hektar großes Solarfeld

Der Große Steinfelser Weiher gehört dem Recycling-Unternehmen Bergler. Er ist mehr als 22 Hektar groß, davon sollen rund zwei Hektar mit Photovoltaik-Paneelen auf Schwimmkörpern belegt werden. Wie hoch dabei die Energieausbeute genau ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen, hieß es im Marktgemeinderat. Das Unternehmen will den gewonnen Strom selber beim Metallrecycling und bei der Sortierung von Gelben Säcken verbrauchen und damit Kosten sparen.

Weniger Algenwachstum erwartet

Neben den Vorteilen von Solarenergie könnte das Projekt auch eine bessere Wasserqualität bringen. Durch die Photovoltaik-Anlage heizt sich der Weiher im Sommer weniger auf, es wachsen weniger Algen. Die Marktgemeinde Mantel plant als nächsten Schritt eine Überarbeitung des Flächennutzungsplans für dieses Gebiet.