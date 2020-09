Schwierige Tarifrunde der Gebäudereiniger

Corona-Ansteckungsgefahr hoch

Ob Intensivstation, Zugabteil, Hotelzimmer oder Büro: sie alle werden zu Corona-Zeiten nicht nur gereinigt, sondern auch desinfiziert. Gerade in den Kliniken ist die Gefahr, sich bei der Arbeit anzustecken, für das Reinigungspersonal hoch. Sie hätten mehr verdient als ein Dankeschön – meint die zuständige Gewerkschaft IG BAU.

IG BAU will höhere Mindestlöhne

In der Tarifrunde will sie die zwei Mindestlöhne der Branche um 1Euro20 pro Stunde anheben. Immerhin gelten die untersten Lohngruppen für 80 Prozent der Beschäftigten. Für die oberen Gruppen soll es 6,5 Prozent geben. Die Betriebe könnten das durchaus finanzieren. Der Reinigungsbedarf sei gestiegen. Und nach dem Shut-Down würden Objekte wie Schulen oder Hotels ja nun wieder gesäubert. Die schon – heißt es vom Gegenüber am Verhandlungstisch. Allerdings fielen nach wie vor kleine und große Messen aus, die Gastronomie halte sich mit Aufträgen zurück und noch heben viele Flugzeuge nicht ab und müssten darum nicht sauber gemacht werden.

Arbeitgeber haben hohe Umsatzeinbußen

84 Prozent der Unternehmen im Gebäudereiniger-Handwerk beklagen laut einer Umfrage des Innungsverbandes ein Weniger beim Umsatz. Die Forderung von 15,5 Prozent widerspreche der Wirtschaftslage. Dabei rechnet der Verband bei der Zahl auch das von der IG BAU verlangte Weihnachtsgeld mit ein. Das erhalten Gebäudereiniger bisher nicht.