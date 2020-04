Schwierige Hotelsuche in Corona-Zeiten

Vorübergehend geschlossen wegen Corona – solche Zettel hängen derzeit an vielen Hotels und Pensionen. Rund 10.000 Beherbergungsbetriebe gibt es in Bayern und von denen haben die meisten zu, heißt es beim Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Genaue Zahlen hat der Verband noch nicht.

Kaum noch Zimmer auf dem Land zu finden

Eine Stichprobe zeigt: von den zirka 1.000 Übernachtungs-Anbietern in München sind derzeit nur rund ein Viertel über Onlineplattformen zu buchen. In der Landeshauptstadt sind jedoch viel mehr Geschäftsreisende und Monteure unterwegs. Also haben hier auch noch mehr Hotels geöffnet. In ländlichen Gebieten dürfte es dagegen wirklich schwierig werden, jetzt ein Zimmer zu finden. Davon betroffen sind auch Menschen, die an einem entfernten Ort einen schwer kranken Patienten besuchen oder an einer Beerdigung teilnehmen möchten. Diese sind nach Angaben des DEHOGA von dem Übernachtungsverbot ausgenommen und können eine Nacht im Hotel verbringen.

Um eine offene Unterkunft zu finden, sollte man am besten bei den Onlineportalen nachschauen, rät der Verband