Schwierige Ausgangslage: Chemiebranche setzt Tarifrunde fort

So richtig schlau sind Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Verhandlungspause eigentlich nicht geworden. Die Inflation ist deutlich gestiegen – aber werden die Preise weiter anziehen? Energie ist erheblich teurer geworden – aber auch im nächsten Jahr noch? Einige Betriebe bekommen die Krise zu spüren – aber werden es noch mehr? Alles weiterhin offene Fragen.

Nur hatte man sich im April nun einmal darauf verständigt, die Tarifrunde im Oktober wiederaufzunehmen. Für die rund 580.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche wurde für sieben Monate eine Einmalzahlung von 1.400 Euro vereinbart.

Gewerkschaft fordert deutliche Lohnerhöhungen

Die IG BCE hatte aber im Frühjahr den Arbeitgebern klargemacht, dass am Ende eine deutliche Erhöhung der Einkommen im Vertrag stehen muss. Über die von der Regierung ins Spiel gebrachte Einmalzahlung von bis zu 3.000 Euro – steuer- und abgabenfrei – könne man reden, jedoch nur zusätzlich zur tabellenwirksamen Erhöhung. Auf eine konkrete Prozentzahl hat sich die Gewerkschaft anders als die IG Metall oder Verdi nicht festgelegt.

Arbeitgeber wollen mehr Flexibilität

Die Arbeitgeber wiederum setzen auf die Prämienlösung. Und sie wollen in einer Klausel festzurren, das Firmen in schwieriger Lage vom Tarifvertrag abweichen können. Klingt nach äußerst schwierigen Gesprächen. Doch gerade die Tarifparteien dieser Branche sind dafür bekannt, dass sie rasche Lösungen suchen und zwar friedlich und ohne Aktionen in den Betrieben.