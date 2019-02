vor etwa einer Stunde

Schweizer UBS-Bank zu Rekordstrafe verurteilt

Es ist die höchste Strafe, die je in einem solchen Finanzverfahren in Frankreich verhängt wurde: Die Schweizer UBS-Bank ist nun in Paris wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 3,7 Milliarden Euro verurteilt worden.