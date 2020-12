Schweinefleisch: Corona macht den Markt kaputt

Das größere Problem ist Corona

Wegen der Schließung der Gaststätten aufgrund der Corona-Pandemie wird wesentlich weniger Schweinebraten gegessen. Doch noch viel gravierender ist die Situation an den Schlachthöfen: Immer wieder standen in den letzten Wochen und Monaten Schlachtbänder still, weil sich die Belegschaft mit Corona infiziert hatte. Mittlerweile gibt es Personalmangel, weil Mitarbeiter aus dem Ausland aus Angst vor Corona lieber in ihren Heimatländern bleiben. Außerdem gibt es an den Schlachtbändern strengere Hygieneauflagen, alles geht viel langsamer, die Schlachtkapazitäten sind gesunken.

Ein weiteres Corona-Problem: In Dänemark waren Nerze in Pelztierfarmen mit dem Corona-Virus infiziert, Anfang November hat man dort 17 Millionen Nerze getötet. Dennoch haben die asiatischen Märkte sofort reagiert und als Vorsichtsmaßnahme die Einfuhr von Schweinefleisch aus Dänemark gestoppt. Dänemark hat jedoch einen Selbstversorgungsgrad von weit über 300 Prozent und muss dringend exportieren. Jetzt überschwemmt das dänische Schweinefleisch andere europäische Länder.