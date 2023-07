Schwedisches Unternehmen übernimmt Würzburger Va-Q-Tec

Während Corona sind die Kühlboxen von Va-Q-tec überall auf der Welt unterwegs gewesen. Denn die Impfstoffe benötigten bestimmte Minusgrade, um nicht kaputt zu gehen. So hat sich die Würzburger Firma einen internationalen Namen gemacht. Nun geht der Verpackungshersteller für bis zu 384 Millionen Euro an den schwedischen Finanzinvestor EQT. Der erwirbt 85,75 Prozent des Grundkapitals von Va-Q-Tec. Für die etwa 600 Arbeitsplätze hat die geplante Übernahme laut eines Unternehmenssprechers keine Auswirkungen. Die Gründerfamilien sollen weiterhin an Va-Q-tec beteiligt bleiben. So bleibt Gründer und Firmenchef Joachim Kuhn etwa im Amt. Und auch am Unternehmenssitz Würzburg ändert sich nichts. Man sei "tief verwurzelt mit der Region", heißt es von einem Unternehmenssprecher.

Übernahme bereits im letzten Jahr vereinbart

Im Dezember wurde die Übernahme für heute, den 6. Juli 2023, vereinbart. Das im Jahr 2000 gegründete Va-Q-Tec stellt unter anderem Transportboxen und Container mit Wärme- und Kältedämmung her, etwa für Medikamente oder Impfstoffe. Vor allem durch die Corona-Pandemie hat das Unternehmen große Gewinne gemacht. Seit 2016 ist Va-Q-tec börsennotiert. Neben dem Stammsitz in Würzburg verfügt es über weitere Standorte in Europa, Amerika und Asien.

Va-Q-tec soll fusionieren und wachsen

Das schwedische Investmentunternehmen EQT ist ein Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik und bereits Hauptanteilseigner des schwedischen Unternehmens Envirotainer. Das entwickelt, fertigt und vermietet temperaturkontrollierte Container, die hauptsächlich für den Lufttransport von Biopharmaprodukten verwendet werden.

EQT will Va-Q-tec aufspalten und das dominierende Geschäft mit dem Verkauf und der Vermietung von Tiefkühl-Behältern für die Pharma-Branche mit Envirotainer fusionieren. "Damit haben wir die Möglichkeit, ein One-Stop-Shop-Produktangebot für temperaturempfindliche Pharma-Logistiklösungen aufzubauen", sagt EQT-Partner Matthias Wittkowski.

Das übrige Va-Q-tec-Geschäft mit Thermo-Boxen für andere Branchen sowie mit Dämmstoffen für Kühlschränke, Rohre, aber auch für Hochtemperatur-Batterien und Brennstoffzellen soll ausgegliedert und ausgebaut werden. Vorstand und Aufsichtsrat von Va-Q-tec stehen hinter den Plänen. Das Bundeskartellamt hat der Übernahme Mitte Juni zugestimmt.

Münchner Holdinggesellschaft hat Aktien gesichert

Direkt übernommen wird Va-Q-Tec den Plänen zufolge von der in München ansässigen GmbH Fahrenheit AcquiCo, die letztendlich zum schwedischen Investmentunternehmen EQT AB gehört. Die Fahrenheit AcquiCo GmbH hat sich insgesamt 85,75 Prozent aller ausgegebenen Aktien von Va-Q-tec gesichert, einschließlich der von den Gründerfamilien gehaltenen Aktien. Die Gründerfamilien hätten allerdings auch in den beiden zukünftigen Unternehmensteilen jeweils signifikant investiert und würden so stark involviert bleiben.