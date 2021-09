Schwedischer Staatsfonds: Staatliche Altersvorsorge durch Aktien

Margaretha Burman ist 68 Jahre alt. Sie ist eine quirlige Frau, die überhaupt nicht daran denkt, sich zur Ruhe zu setzen. Offiziell ist sie zwar in Rente, jetzt jedoch leitet sie eine kommunale Rentnervereinigung im Süden Stockholms. Die ehemalige Intensiv-Krankenschwester war viele Jahre gewerkschaftlich aktiv. Mit ihrer Rente, etwa 1.500 Euro netto, ist sie zufrieden. Sie liegt damit etwas über der schwedischen Durchschnittsrente von rund 1.200 Euro.

Einen Teil ihrer Altersvorsorge musste Margaretha Burman in einem Fonds anlegen. Als sie anfing zu sparen, sagt sie, sei ihr Briefkasten übergequollen: Werbung für private Fonds, auch von der Pensionsbehörde kam Post. Sie muss über die Anlageoption informieren. Und so habe sie auch eine fantastische Liste bekommen, eine Übersicht über die rund 800 verschiedenen Fonds.

Schweden wählen Fonds selbst

In Schweden werden automatisch zweieinhalb Prozent der Rentenabzüge für eine sogenannte Prämienpension verwendet. Entweder wählen die künftigen Pensionäre dafür einen privaten Fondsanbieter oder aber - und dafür hat sich auch Margarita Burman entschieden - die Beiträge fließen automatisch in den staatlichen AP7-Fonds. Dieser investiert zunächst alles Geld in Aktien und steigert erst langsam, nämlich nach dem 55. Lebensjahr der Anleger, den Anteil fest-verzinslicher Wertpapiere. Die Mehrheit der Schwedinnen und Schweden entscheidet sich für den Staatsfonds.

Insgesamt sei das Rentensystem ein sehr profitables, erläutert Ole Settergren von der Pensionsbehörde. "Schaut man ausschließlich auf die Rendite, war diese bedeutend höher als das, was man bei einem System ohne Fonds erzielt hätte. Es lief also besser, als sich der Gesetzgeber bei der Rentenreform erhofft hatte."

Staatsfonds als europaweites Spitzenprodukt

Was Settergren recht bescheiden formuliert, erweist sich bei einem Blick auf die Zahlen des Staatsfonds als durchaus beeindruckend. Laut der Fondsratingagentur Morningstar gehörte der AP7-Fonds im vergangenen Herbst zu den besten Aktienfonds in Europa. Zum einen fallen extrem niedrige Kosten an, zum anderen warf er in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich eine zweistellige Rendite ab.

Er könne verstehen, warum sich andere Länder für das schwedische Rentensystem interessieren, sagt Settergren. Es habe sich als finanziell stabiles und nachhaltiges System erwiesen. Trotzdem: In Schweden gibt es unter Politikern, aber auch in der Bevölkerung trotzdem eine recht große Unzufriedenheit mit den Renten.

Ein Vorbild? Auf keinen Fall

Da muss man nur einmal bei Margaretha Burman nachfragen, wenn man wissen will, was der Behördensprecher meint. Schwedens Rentensystem als Vorbild? Bitte nicht: "Was ihr auch macht, holt nicht die privaten Fonds mit ins Boot. Denn dann wird es nicht gut, sondern so wie in Schweden."

Sie spielt auf mehrere Betrugsfälle an, bei denen Fondsmanager Gelder veruntreut haben, teilweise hohe Millionenbeträge. Am Ende ging das zu Lasten derer, die in diese privaten Fonds investiert hatten. Für sie war es ein Vorteil, dass die Prämien Pension nur einer von drei Teilen der eigenen Rente darstellt. Neben der staatlichen Grundrente, teilweise angelegt in Fonds, haben die meisten Schweden Anspruch auf eine Betriebsrente und sorgen zusätzlich privat vor.