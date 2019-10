Schwarzbuch: Bund der Steuerzahler prangert Verschwendung an

Die größten Verschwendungen an Steuergelder des vergangenen Jahres: Es geht um Milliardenbeträge, die der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch anprangert:

Brücke für Haselmäuse: 93.000 Euro

Bei Vilshofen in Niederbayern wurden 93.000 Euro für eine Brücke über die neue Ortsumgehung ausgegeben. Dabei handelt es sich um eine Konstruktion, die es Haselmäusen ermöglichen soll, die Straße zu überqueren. Dazu sagt der Steuerzahlerbund, es bleibt "zu hoffen, dass die Haselmäuse" einmal "die Querungshilfe zahlreich frequentieren werden."

Die Sanierung des Deutschen Museums: 150 Millionen Euro mehr

Die Sanierung des Deutschen Museums in München wird rund 150 Millionen Euro mehr kosten als die geplanten 400 Millionen. Der Steuerzahlerbund kritisiert ein "fragwürdiges" Risiko-Management der staatlichen Behörden. Außerdem befürchtet er weitere Kostensteigerungen.

Abschiebehafteinrichtung - monatliche Warmmiete: 425.000 Euro

Um die Abschiebung von in Haft genommenen abgelehnten Asylbewerbern sicherzustellen und zügig durchführen zu können, hat der Freistaat Bayern die sogenannte Wartungshalle Ost im Hangar 3 von der Flughafen München GmbH "vorübergehend angemietet". Diese Örtlichkeit bietet eine sehr gute infrastrukturelle Anbindung, insbesondere hinsichtlich der Verkehrswege. Das einzige Problem: Die Warmmiete kostet 425.000 Euro jeden Monat.

Wie arbeitet der Bund der Steuerzahler?

Das wissenschaftliche Forschungsinstitut des BdSt berechnet jährlich, ab welchem Tag der deutsche Durchschnitts-Steuerzahler "in die eigene Tasche arbeitet", also rein rechnerisch alle direkten und indirekten Steuern sowie Abgaben bezahlt hat. In diesem Jahr war das der 15. Juli 2019.

Außerdem betreibt er eine sogenannte "Schuldenuhr", die den Stand der staatlichen Gesamtverschuldung und die daraus resultierenden Staatsschulden pro Kopf anzeigt. Derzeit beträgt der gesamte Schuldenstand in Deutschland etwa 1.900 Milliarden Euro, pro Kopf sind das über 23.000 Euro.

Aktuell läuft eine Musterklage vor dem Finanzgericht Nürnberg, in der es um die Frage geht, ob bei Steuervorauszahlungen für 2020 noch der Solidaritätszuschlag erhoben werden darf, nachdem die Aufbauhilfen für die neuen Bundesländer in diesem Jahr enden.

Eine der größten zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland

Der Bund der Steuerzahler versteht sich als eine unabhängige, gemeinnützige und parteipolitisch neutrale Schutzvereinigung der deutschen Steuerzahler. Er hat rund 200.000 Mitglieder in 15 Landesverbänden, von denen der älteste gerade 70-jähriges Jubiläum in Stuttgart feierte. Der Landesverband Bayern wurde am 17. November 1949 gegründet. Der Jahresetat des Bundesverbandes von 1,4 Millionen Euro (2018) wird zum größten Teil durch Mitgliedsbeiträge zwischen 80 und 120 Euro und durch Spenden finanziert. Nach Angaben des Verbandes sind darunter keine Großspenden. Der Bund der Steuerzahler e.V. hat sich mittlerweile der "Initiative transparente Zivilgesellschaft" angeschlossen.

Gewerkschaften kritisieren: "Kein Abbild der Steuerzahler"

Eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat im Jahr 2008 festgestellt, dass rund 60 Prozent der Mitglieder Unternehmer und Unternehmen seien, weitere 15 Prozent Freiberufler. Daraus schließt sie, dass die Organisation kein repräsentatives Abbild der steuerzahlenden Bevölkerung sei. Der Bund der Steuerzahler stellt dazu fest, dass in ihm alle Einkommensgruppen von Rentnern über Handwerker, mittelständische Unternehmer, Angestellte und weitere Berufsgruppen vertreten sei.