Schwarzbuch Börse: Totalverlust mit Schiffscontainern?

In diesem Jahr gehört unter anderem die Deutsche Bank zu den aufgelisteten Unternehmen, mit denen die Anleger Verluste eingefahren haben. Und dann sind in der Ausgabe 2018 auch noch zwei Fälle aus Bayern zu finden.

Schlechte Aussichten für P&R-Anleger

Die Pleite der P&R-Gruppe aus Grünwald bei München, die über Jahrzehnte Kapitalanlagen in Schiffscontainer verkauft hat, ist wahrscheinlich der größte Anlageskandal der deutschen Geschichte. Über 50.000 Anleger, in aller Regel ältere Menschen, fürchten um ihre Altersvorsorge. 3,5 Milliarden Euro stehen im Feuer. Viel wird davon am Ende des Insolvenzverfahrens nicht übrig bleiben, fürchtet Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger:

„Nach unseren Informationen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenig Masse übrig bliebt, relativ hoch. Und potenziell droht sogar der Totalverlust.“ Markus Kienle, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK)

Schneeballsystem und Kapitalbetrug

Von den offiziell angegebenen 1,6 Millionen Schiffscontainern existierten nur 600.000. Viel zu wenige, um die hohen Zinsversprechen zu erfüllen. Das konnte nicht gut gehen, kritisiert die Schutzgemeinschaft und spricht von einem „Schneeballsystem par excellence“.

„Bei P&R war man immer darauf angewiesen, dass frisches externes Geld über Anleger reinkommt. Die Letzten beißen dann die Hunde.“ Markus Kienle, SdK

Seit über zehn Jahren ging das offenbar schon so, ohne dass die Anleger davon erfuhren. Anlegerschützer Kienle vermutet einen Kapitalanlagebetrug in großem Stile.

Wirtschaftskrimi in Mittenwald

Ein weiteres Kapitel im „Schwarzbuch Börse“ der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger dreht sich um den kleinen Ort Mittenwald im Karwendelgebirge. Dort wurde jahrelang über die Sanierung der Karwendelbahn gestritten, an der die Marktgemeinde zu 30 Prozent beteiligt ist. Großaktionärin ist über eine Tochtergesellschaft die Reich-Gruppe aus Heidenheim, die von dem früheren Weltklassefechter Wolfgang Reich gegründet wurde. Bei der für die Sanierung nötigen Kapitalerhöhung wollte Bürgermeister Adolf Hornsteiner nur mitmachen, wenn ihm die Reich-Gruppe den lange verweigerten Einblick in die aktuellen Bilanzen gibt. Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft lobt ausdrücklich die Standhaftigkeit Hornsteiners:

„Die Einstellung des Bürgermeisters ist erfrischend rational und vernünftig zu sagen, wir werden kein Geld ausgeben, solange wir nicht wissen, worin wir investieren.“ Markus Kienle

Die Reich-Gruppe ist nach Angaben der SdK immer wieder Gegenstand des „Schwarzbuches Börse“.

Scharfe Kritik an Deutscher Bank und VW

Die Deutsche Bank, deren Aktienkurs in diesem Jahr auf historisch schwache Kurse um acht Euro gerutscht ist, leidet nach Ansicht der Kapitalschützer unter einer schlechten inneren Organisation und den Altlasten der Vergangenheit. Besonders negativ sei die jüngste Beteiligung der Frankfurter am riesigen Geldwäscheskandal der dänischen Großbank Danske. Massive Kritik erntet auch der VW-Konzern. Der habe seinen Aktionären im Dieselskandal Transparenz und Aufklärung versprochen, dieses Versprechen aber nicht gehalten.