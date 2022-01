Schwarzarbeit: Kritik an bayerischen Zollämtern

Im ersten Halbjahr 2021 wurden von den bayerischen Hauptzollämtern mehr als 4.200 Arbeitgeber kontrolliert. Im Fokus der Fahnder standen: illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen geltende Mindestlöhne. Rund 1900 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet. Viele Fälle wurden auch bei Baufirmen aufgedeckt.

Oft treffe es die Ärmsten, die sich nicht wehren können, wenn ihnen als Arbeiter auf einer Baustelle am Ende des Monats nicht mal der Mindestlohn ausgezahlt wird, sagt der Regionalleiter der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in Bayern (IG Bau), Karl Bauer. Viele Fälle kämen aber gar nicht ans Licht: "Die Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind, die haben einfach Angst, die ziehen sich zurück. Lassen sich einschüchtern."

Baufirmen schüchtern ausländischen Arbeiter ein

Die Einschüchterung erfolge in den meisten Fällen seitens undurchsichtiger Subunternehmer mit Firmensitz außerhalb Deutschlands. Die würden oftmals auf ausländische Mitarbeiter abzielen, die sich vor Bedrohungen in ihrer Heimat fürchten, so Karl Bauer von der Gewerkschaft: "So nach dem Motto: wir wissen ja, wo deine Familie ist, also nimm dich mal etwas zurück."

Viele der betroffenen Arbeiter sollen aus Rumänien oder Bulgarien stammen. Sie wüssten in der Regel, welcher Lohn ihnen eigentlich rechtmäßig zusteht. Die Gewerkschaft informiere darüber in 25 Sprachen. Es gebe aber die verschiedensten Möglichkeiten, den Menschen ihr Gehalt wegzunehmen, sagt Karl Bauer. Die Unternehmen verrechnen beispielsweise überteuerte Unterkünfte und verlangen für die Wochenendheimfahrten Preise, die gegengerechnet werden.

Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen durch den Zoll

Die Gewerkschaft IG Bau fordert deutlich mehr Kontrollen durch den Zoll. Durchschnittlich würden die Firmen nur alle fünf bis sechs Jahre von den Fahndern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit besucht. Zwei bis dreimal so viel wäre gut. Außerdem effizientere Strukturen durch bessere Zusammenarbeit zwischen der Berufsgenossenschaft und dem Zoll, sobald Missstände festgestellt werden.

Die Berufsgenossenschaften sollten Ermittlungsverfahren automatisch einleiten können und die Fälle nicht erst an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit weitergeben müssen, die dann wieder selbst ermitteln. So verzögere sich das alles nach hinten, kritisiert der Regionalleiter der Gewerkschaft Karl Bauer.

Arbeitgeberverband lehnt häufigere Kontrollen ab

Mehr Kontrollen auf Baustellen lehnt seitens der Arbeitgeber etwa der Bayerische Bauindustrieverband ab, denn diese würden noch mehr Arbeitsunterbrechungen zur Folge haben. Effizientere und zentralisierte Kontrollen könnten dagegen von Vorteil sein. So würde vermieden, dass Ähnliches oder Gleiches von verschiedenen Instanzen kontrolliert wird.

Mehr Personal für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Eine von der IG Bau geforderte personelle Aufstockung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit wird nach Auskunft des Bundesfinanzministerium bereits umgesetzt. Allein im vergangenen Jahr seien bundesweit 856 neue Planstellen bewilligt worden. Weitere sollen folgen. Wie sich das auf die Zahl der Kontrollen und festgestellten Verstöße in Bayern auswirken wird, ist noch offen.