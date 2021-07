Schwarz-Gruppe sucht neuen Lidl-Chef

Mit dem Führungswechsel könnte insgesamt ein Systemwechsel in der Schwarz-Gruppe einhergehen, meinen Beobachter. Klaus Gehrig hinterlässt riesige Fußstapfen. Er hat die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland zum größten Einzelhandelskonzern Europas gemacht und zur Nummer vier weltweit. Der 73-Jährige hatte jedoch versucht, den derzeitigen Lidl-Chef Chrzanowski als seinen Nachfolger zu verhindern. Gehrig hatte offenbar die 30-jährige Melanie Köhler auf seinem Posten sehen wollen.

Doch Konzern-Inhaber Dieter Schwarz hat ein Machtwort gesprochen. Nun wird also doch Gerd Chrzanowski den Konzern mit 125 Milliarden Umsatz und weltweit 450.000 Mitarbeitern leiten. Er dürfte einen Systemwechsel anstoßen, wie man hört.

Neuer Führungsstil hält Einzug

Hatte der Alleinherrscher Gehrig viele Entscheidungen selbst und oft spontan getroffen, scheint Chrzanowski eher das Miteinander zu suchen. Schon vor zwei Jahren hatte er versucht, ein Gremium zu schaffen, in dem alle Topleute von Lidl, Kaufland, sowie aus den Sparten IT, Digitalisierung, Recycling usw. gemeinsam Strategien entwickeln – war damals aber noch an seinem Vorgänger gescheitert.

Zentral wird auch sein, wen er und Dieter Schwarz als neuen Lidl-Obersten berufen. Der wichtige Beirat der Schwarz-Unternehmenstreuhand wird angeblich noch diese Woche tagen. Im Gespräch sind Länderchefs, aber auch externe Manager. Sicher scheint: Chrzanowski wird, nach seiner eigenen Erfahrung, einen Kandidaten durchsetzen wollen, der ihm gegenüber loyal ist.