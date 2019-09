Schwaben weiter Spitzenreiter auf dem bayerischen Arbeitsmarkt

Schwaben ist auf dem Arbeitsmarkt weiter Spitzenreiter unter den bayerischen Regierungsbezirken, muss sich diesen Platz aber mit Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz teilen. Die Arbeitslosenquote liegt in diesen Regierungsbezirken jeweils bei 2,6 Prozent.

Arbeitslosenquote in Schwaben gesunken

Im Vergleich zum August ist die Quote in Schwaben um 0,1 Prozentpunkte gesunken – im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Aktuell sind in Schwaben 28.137 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 1.474 weniger als im August, aber 842 mehr als vor einem Jahr.

Beschäftigungsanstieg in den letzten Jahren

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, spricht aber insgesamt von einer "hervorragenden Situation". Dafür spreche auch, dass es in Schwaben innerhalb der vergangenen fünf Jahre einen besonders starken Beschäftigungsanstieg gegeben habe.

Die wenigsten Arbeitslosen in Donau-Ries

Lediglich in Oberbayern habe es noch mehr Menschen gegeben, die in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen untergekommen seien, so Holtzwart. Die niedrigste Arbeitslosenquote weist der Landkreis Donau-Ries mit jeweils 1,6 Prozent auf. Die Stadt Augsburg verzeichnet die höchste Quote mit 5,1 Prozent.