Schwaben: Niedrige Jugendarbeitslosigkeit drückt die Quote

In Schwaben waren im Oktober 25.627 Menschen arbeitslos gemeldet. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren das 1.668 weniger als im September und 1.489 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank von 2,6 Prozent im September auf 2,4 Prozent im Oktober. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, macht vor allem den starken Rückgang bei der Jugendarbeitslosigkeit für den erneut verbesserten Wert verantwortlich. Mit einem Minus von 22,1 Prozent im Vergleich zum September fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen nirgendwo so stark aus wie in Schwaben.

Schwäbischer Arbeitsmarkt: gute Aussichten für Jugendliche

Der Grund für diesen Rückgang sei saisonüblich, so Holzwart. Viele junge Menschen haben mittlerweile eine Ausbildung oder ein Studium aufgenommen und sich somit aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet.