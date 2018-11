Schwaben: Arbeitslosenquote bei 2,5 Prozent – Fachkräfte gesucht

Den zweiten Platz im Vergleich unter den Regierungsbezirken teilt sich Schwaben mit Niederbayern. "Die Arbeitslosigkeit ist aber im Vorjahresvergleich stark zurückgegangen. Und das ist der entscheidende Punkt", bewertete der Vizechef der bayerischen Arbeitsagenturen, Klaus Beier, die Entwicklung. Vor einem Jahr hatte die Quote noch bei 2,8 Prozent gelegen. Der Arbeitsmarkt habe sich von Rückschlägen durch Massenentlassungen vor allem in Augsburg gut erholt, so Beier weiter.

Landkreis Donau-Ries hat Top-Platzierung inne

In der Bezirkshauptstadt ist die Quote mit 4,6 Prozent immer noch vergleichsweise hoch. Sie geht aber deutlich schneller zurück als im bayernweiten Durchschnitt. Am niedrigsten ist die Quote im Landkreis Donau-Ries mit 1,4 Prozent; das ist der zweitbeste Wert im Freistaat hinter Eichstätt (1,1). Die Stadt Memmingen hält mit 2,7 Prozent den Spitzenwert unter Bayerns kreisfreien Städten.