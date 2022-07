Schutzschild für Schuldenländer: Das neue Kriseninstrument TPI

Die Europäische Zentralbank hat die erwartete Richtungsentscheidung zur Zinswende getroffen. Mit einer kräftigen ersten Erhöhung von 0,5 Prozent reagierte sie deutlich auf den hohen Inflationsdruck. Der negative, Sparer belastende Einlagenzins bei der EZB von minus 0,5 Prozent entfällt. Erste Banken bieten schon wieder gering verzinste Geldanlagen an, zum Beispiel für Tagesgeld.

Doch das ist nur die eine Seite.

Auf der anderen Seite könnte es neue Anleihekäufe geben, für hoch verschuldete Länder wie Italien. Das ist eine Gegenbewegung zur strafferen Zinspolitik; denn diese Käufe sollten ja eigentlich im Zuge der geldpolitischen Wende beendet werden. Die EZB wird sich also nicht an ihre selbst aufgestellte Regel halten, wonach erst die Anleihekäufe beendet werden müssen, damit dann die Zinsen erhöht werden können. Stattdessen wird es Ausnahmen geben.

Wie funktioniert das neue TPI-Programm?

Mit der Entscheidung, die Leitzinsen zu erhöhen, werden Kredite sich weiter verteuern und am Kapitalmarkt werden die Renditen steigen, zum Beispiel für Staatsanleihen. Das macht es für Regierungen unangenehmer, neue Anleihen auf den Markt zu bringen. Für die neuen Schulden sind den Anlegern dann höhere Zinsen zu zahlen. In den Blick der Investoren rücken dabei Euroländer mit einer besonders hohen Verschuldung. Sie werden für das Geld, das sie solchen Staaten leihen, einen Risiko-Aufschlag beim Zins verlangen. Wenn dann auch noch eine Regierungskrise dazu kommt wie in Italien, könnte der staatliche Schuldendienst ganz besonders teuer werden.

TPI: Transmission, Protection, Instrument

Die Zinsdifferenz (Spread) zwischen dem, was eine Regierung etwa in Rom zu zahlen hätte, zu dem, was die deutsche Regierung für ihre Bundesanleihen bezahlt, würde immer größer. Wenn das innerhalb eines einzigen Währungsraums geschieht, spricht man von Fragmentierung: Die eigentlich einheitlich gedachte Geldpolitik würde je nach Region in einzelne "Fragmente" zerfallen und in einzelnen Euroländern unterschiedlich ankommen.

Das Ziel der EZB, in allen Staaten für ein weitgehend einheitliches Zinsniveau zu sorgen, würde nicht erfüllt. Damit also die Wirkung ("Transmission") ihrer Geldpolitik gewährleistet und geschützt bleibt ("Protection") gibt es jetzt ein neues "Instrument": Das "Transmission Protection Instrument" TPI: Durch den Kauf von Anleihen der Staaten, die von vergleichsweise hohen Zinsen gefährdet sind, will die EZB mit ihren Eingriffen in die Anleihenmärkte dafür sorgen, dass die Zinsniveaus sich nicht sehr weit auseinanderbewegen.

Ab wann sind Zinsunterschiede zu hoch?

Das funktioniert so: Damit ihre Geldpolitik einheitlich bleibt und nicht unter Zerfallserscheinungen leidet, kann die EZB gegensteuern. Zu der beschriebenen Fragmentierung soll es gar nicht erst kommen. Wenn also die Renditen zum Beispiel von italienischen Staatsanleihen ein gewisses Maß überschreiten und die Regierung in Rom in Finanzierungsschwierigkeiten bringen, würde die Euro-Notenbank helfen.

Wie schon häufiger würde die EZB so lange italienische Anleihen aufkaufen, bis deren Zinssätze wieder ein erträgliches Maß erreichen. Das Problem dabei ist, das zum Beispiel Bundesbank und Banca d’Italia unterschiedliche Auffassungen darüber haben dürften, ab welchen Spreads die EZB aktiv werden sollte. Die Bundesbank hält Zinsaufschläge von drei bis vier Prozent immer noch für erträglich, während andere Experten viel früher schon nach Interventionen rufen würden.

Neue Spielräume für Interventionen geschaffen

Ist also TPI nur eine faule Ausrede, um Ländern wie Italien das Schuldenmachen weiterhin zu erleichtern, auch wenn die Zinsen insgesamt deutlich steigen? Je nachdem, wann das neue Kaufprogramm angewendet wird und wie hoch die Hürden dafür sind, könnte so ein Verdacht aufkommen.

Ein Blick zurück: Das ursprüngliche erste Anleihekaufprogramm namens OMT, das Ex-EZB-Chef Mario Draghi 2012 ins Leben rief, stellte so hohe Anforderungen an die Haushaltsdisziplin, dass keine Regierung sich dem unterwerfen wollte. OMT wurde nicht eingesetzt.

Aber Italien scheint zurzeit gar keine handlungsfähige Regierung zu haben, die sich an solche damals vorgegebenen externen Sparvorgaben von EU und EZB halten könnte oder auch wollte. Wenn es nun an den Märkten zu einem Angriff von Spekulanten mit Zinswetten auf eine Schuldenkrise in Italien käme, dann müsste die EZB zur Abwehr wohl einfach die italienischen Anleihen kaufen - egal wie die Regierung sich dazu verhält.

EZB will keine Anleihen abbauen

Das neue TPI-Programm ist nicht die einzige Unstimmigkeit bei dem geldpolitischen Wendemanöver der EZB. Zum Ende von negativen Zinsen und Nullzinsen würde eigentlich auch gehören, dass die großen Mengen von gekauften Anleihen aus den vergangenen Jahren, die in den Büchern der Notenbank stehen, wieder abgebaut werden. Im März waren das Papiere im Wert von 3.179 Milliarden Euro. Das Kaufargument war seinerzeit, dass damit ein Abrutschen der Wirtschaft in eine Deflation mit fallenden Preisen verhindert werden sollte. Eine solche künstliche Nachfrage nach Euro-Anleihen scheint jedoch in Zeiten grassierender Inflation nicht mehr notwendig zu sein.

Die US-Notenbank Fed baut zum Beispiel ihre Anleihen-Bestände immer weiter ab und verkleinert damit ihre aufgeblähte Bilanz. Die EZB kauft dagegen immer wieder nach und ersetzt jede fällige Anleihe, die endet und ausläuft, durch eine neue, die sie am Markt erwirbt. Wenn nun auch noch neue zusätzliche Käufe durch das Anti-Fragmentierungs-Programm TPI dazukommen sollten, wird es immer schwieriger für die Notenbank, auch in dieser Hinsicht zu einer klassischen Geldpolitik zurück zu kehren.

Indirekte Staatsfinanzierung hat eine neue Rechtfertigung

Es wäre durchaus möglich, dass die EZB ihre künftigen Zinserhöhungen, von denen mehrere bereits geplant sind, immer wieder mit gezielten Anleihekäufen flankieren müsste, um damit einzelne Euro-Ländern notfalls vor hohen Renditen auf Staatsanleihen zu bewahren. Dann würde sich die Geldpolitik - vereinfacht gesagt - gleichzeitig in zwei verschiedene Richtungen bewegen.

Die EZB-Bilanz würde immer größer werden, und damit die Rolle der Europäischen Notenbank bei der indirekten Staatsfinanzierung. Die direkte Finanzierung von Staaten ist ihr ja verboten. Sie kann jedoch jetzt beim Ankauf der Anleihen von hochverschuldeten Staaten mit dem neuen Programm "TPI" argumentieren: Es gehe der EZB ja nicht um Staatsfinanzierung, sondern um den Erhalt der Währungsunion und um die Gewährleistung der "Transmission" ihrer Geldpolitik, die in allen Euroländern möglichst gleich ankommen sollte.

ifo-Präsident kritisiert TPI

Kritisch sieht der Präsident des Münchner ifo-Instituts, Clemens Fuest, den Beschluss der EZB, die Zinsdifferenzierung zwischen den Ländern der Eurozone zu beschränken:

"Zinsdifferenzen gehören zu einem funktionierenden Kapitalmarkt, weil sie unterschiedliche Niveaus von Risiken widerspiegeln und private Investoren überzeugt werden müssen, diese Risiken einzugehen. Es besteht die Gefahr, dass die EZB hier die Grenze zur Staatenfinanzierung überschreitet, ihre Unabhängigkeit gefährdet und für die Finanz- und Wirtschaftspolitik die falschen Anreize setzt. Die von der EZB definierten Bedingungen, die ein Land erfüllen muss, damit es von der EZB finanziell unterstützt wird, sind deutlich schwächer als beim in der Eurokrise eingeführten Anleihenkaufprogramm OMT, das zumindest ein ESM-Programm mit weitgehenden Auflagen verlangt." Clemens Fuest, ifo-Präsident

Wenn einzelne Mitgliedstaaten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sei es nicht Aufgabe der EZB, sondern der nationalen Regierungen im Euroraum und des Rettungsschirms ESM einzuschreiten, sagte Fuest. Die EZB habe sich bei TPI - anders als beim OMT-Programm - an keinerlei Entschluss anderer Institutionen gebunden. Sie müsse deshalb damit rechnen, unter massiven Druck zu geraten, einzelne Mitgliedstaaten mit hohen Schulden fiskalisch zu unterstützen.