Schutzschalter-Hersteller E-T-A: geringe Einbußen im Corona-Jahr

Die Unternehmensleitung der E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH aus dem mittelfränkischen Altdorf ist angesichts der aktuellen Wirtschaftslage zufrieden mit dem vergangenen Geschäftsjahr. Der Schutzschalter-Hersteller hat 2020 einen Umsatzrückgang von 5,7 Prozent auf 115 Millionen Euro hinnehmen müssen. Einen Umsatzzuwachs verzeichnete das Unternehmen dagegen in der Sparte Medizintechnik: E-T-A-Produkte kämen unter anderem in den Produktionsstraßen von Pfizer-Biontech, aber auch in vielen Desinfektionsgeräten zum Einsatz.

E-T-A beendet Kurzarbeit und hofft auf Elektromobilität

Für das kommende Jahr zeigte sich Geschäftsführerin Jennifer Sell vorsichtig optimistisch. Zwar sei eine konkrete Prognose aufgrund der Corona-Pandemie schwierig. Allerdings würden die Kunden von E-T-A offenbar wieder mehr zu Investitionen neigen und Projekte, die im vergangenen Jahr auf Eis gelegt wurden, würden wieder aufgenommen. Nach rund vier Monaten Kurzarbeit sind die Mitarbeiter von E-T-A seit November wieder voll beschäftigt. Einen weiteren Umsatzzuwachs erhofft sich das Unternehmen auch vom wachsenden Trend der Elektromobilität.

20 Millionen Euro für Firmensitz in Altdorf

Aktuell läuft der Bauantrag für ein neues Kleinteilelager mit einem angeschlossenen Kommissionierungsgebäude. In den kommenden drei Jahren will das Unternehmen hier 20 Millionen Euro investieren. Dies sieht die Unternehmensleitung auch als einen Schritt zur langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen.

E-T-A setzt auf Homeoffice und FFP2-Masken

Aufgrund der Corona-Pandemie arbeiten bei E-T-A rund 90 Prozent der Mitarbeiter aus der Verwaltung zumindest teilweise im Homeoffice, sagte Geschäftsleiter Christian Kube. Darüber hinaus wurden die Arbeitsplätze an den Standorten umgestaltet sowie Trennwände eingezogen, um Abstände und Hygieneregeln einhalten zu können. Bereits seit September besteht auf dem Firmengelände eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken.

Weltmarktführer aus Mittelfranken

Die E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH ist der Universität St. Gallen zufolge Weltmarktführer im Bereich von Geräteschutzschaltern und Sicherungssystemen. Das Unternehmen beschäftigt knapp 1.300 Menschen in 60 Ländern, mehr als 700 davon in Deutschland. Kunden sind eigenen Angaben zufolge vor allem Firmen aus dem Anlagenbau, der Telekommunikation sowie der Chemie-, Fahrzeug- und Medizintechnik.