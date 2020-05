Schutzmasken gegen Corona: Ansporn für kreative Unternehmer

Man nennt sie "Alltagsmaske, Do-it-yourself oder Community-Maske": Sie bestehen aus handelsüblichem Stoff, bestenfalls aus Baumwolle. Und sie schützen vor allem Andere, indem sie unseren Ausstoß von Tröpchen beim Atmen reduzieren. Damit unterscheiden sich solche simplen Lösungen deutlich von sogenannten FFP-Masken, die ein-und ausgeatmete Luft filtern und deshalb Fremd-und Eigenschutz bieten. Während solche Spezialmasken weiterhin relativ knapp sind, erzwingt die strenge Tragepflicht im öffentlichen Raum einfachere Massenlösungen für die Bevölkerung.

Eine unternehmerische Aufgabe

Im oberfränkischen Gattendorf produziert die Firma Take Cair seit Mitte Februar aus hochwertigem Vlies rund 150 000 Notfallmasken täglich. Produziert wird auch dort, wo ohnehin Näharbeitsplätze sind und umfunktioniert werden können. Vom kleinen Schneideratelier in Hammelburg bis zur Würzburger Matratzenfabrik haben findige Anbieter schnell auf die Nachfrage reagiert. Mit dem Startup "one2safe" aus dem Landkreis Kulmbach ist die Massen-Maske zur Geschäftsidee geworden. In Neudrossenfeld entstehen Einwegmasken aus Papier zum Zusammenstecken, die das Gründerunternehmen in Millionenstückzahl zum Niedrigpreis ab 16 Cent verkauft.

Einweg als Problem

Um aber wirklich eine "Volksmaske" zu produzieren, müssen einige Probleme zufriedenstellen gelöst werden. Nur zwei Beispiele: Jede Einwegmaske vergrößert das Müllproblem. Und für Kinder sind herkömmliche Masken viel zu groß. Genau hier setzt der Oberhachinger Industriedesigner Alenko Franolic mit seiner Maskenidee an. Er produziert ein Maskengestell, das - einmal erworben - ständig benutzbar ist. Als Austauschfilter dient das gute, alte Papiertaschentuch. Doppellagig in die Maske gelegt und per Druckkknopf fixiert, reicht das aus fürs Schlange stehen im Supermarkt oder für den Friseurbesuch. Nach Verlasssen des öffentlichen Raumes wandern die Papiertaschentücher einfach in den Abfalleimer und werden bei Bedarf durch neue ausgetauscht.