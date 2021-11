Schutz für Reisegutscheine fällt Ende des Jahres weg

Viele Bürger, deren Pauschalurlaub im vergangenen Jahr Corona-bedingt ausgefallen ist, bekommen derzeit Post vom Reiseveranstalter. Die Firmen animieren ihre Kunden, jetzt schnell den Gutschein einzulösen, den sie damals statt einer Rückerstattung gewählt hatten. Wer diesen Gutschein nicht bis Ende des Jahres einlöst, bekommt das Geld automatisch erstattet.

Gutscheine staatlich abgesichert - bis Ende 2021

Nach einer Entscheidung aus Brüssel durften die Veranstalter ausnahmsweise solche Gutscheine anbieten. Der deutsche Staat sicherte diese Gutscheine sogar ab für den Fall einer Insolvenz des Touristikunternehmens – und zwar für Reisen, die bis zum 8. März 2020 gebucht worden waren.

Diese Gutscheine verlieren Ende des Jahres ihre Gültigkeit. Die Veranstalter müssen dann automatisch die Gutschein-Summe innerhalb von zwei Wochen – also bis Mitte Januar - erstatten. Das wollen die Unternehmen natürlich vermeiden. Deshalb drängen sie jetzt zu einer schnellen Urlaubsbuchung. Angesichts der sich verschärfenden Pandemie ist die Lust zur festen Urlaubsplanung bei den Betroffenen aber gering.

Verbraucherschützer warnen vor Gutschein-Verlängerung

Manch ein Veranstalter bietet deshalb auch an, die Gültigkeit der Gutscheine zu verlängern. Doch Verbraucherschützer warnen davor, sich darauf einzulassen. Verlängerte Gutscheine dürften nicht länger den staatlichen Versicherungsschutz haben. Das heißt: Geht ein Veranstalter pleite, ist das Geld in so einem Fall wohl futsch.