Schuldnerberatung: Hohe Nachfrage in Zeiten der Inflation

Betroffen vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen

Diesen Kostendruck spürt Kim Blumer, Kreisgeschäftsführerin des Sozialverbands vdK in Landshut, bereits jetzt. Viele Personen, die Jobcenterleistungen oder Sozialhilfeleistungen beziehen, hätten sehr große Angst, dass sie ihre Energiekosten selbst nicht mehr stemmen können: "Es ist auch so, dass viele Menschen, die zuvor keine Leistungen bezogen haben, durch die Energiekosten in den Bezug rutschen."

Auch die Mehrzahl der Hilfesuchenden bei der Caritas in Regensburg hat ein niedriges Einkommen. Viele von ihnen könnten ihre Situation aktuell gerade noch so händeln, sagt Kortus. "Da wird es im kommenden Jahr etliche Menschen betreffen, die bisher noch ihren Alltag gut gemeistert haben." Verschulden kann sich theoretisch aber jeder. Unter den Hilfesuchenden sind auch viele Rentner oder Berufstätige. Zudem immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, weil sie z.B. Behördenbriefe oder Rechnungen nicht verstehen.

Vermehrt auch junge Menschen verschuldet

In vielen Fällen können Schuldnerberatungsstellen derzeit dafür sorgen, dass die Freibeträge auf Pfändungsschutzkonten erhöht werden. Damit wird aktuell oft verhindert, dass zum Beispiel verschuldete Rentner die kürzlich erhaltene Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro nicht sofort wieder an ihre Gläubiger weiterreichen müssen.

Neu ist, dass sich vermehrt auch Anfang-20-Jährige beraten lassen, die z.B. online auf Rechnung einkaufen und sich verkalkulieren. Laut der kürzlich veröffentlichte Trendstudie "Jugend in Deutschland" haben 20 Prozent der jungen Menschen in Deutschland zwischen 14 und 29 Jahren Schulden. Um junge Menschen aufgeklärter in die Wirtschaftswelt zu schicken, wünscht sich Monika Kortus mehr Präventionsarbeit bereits in Schulen.

Zwei Monate Wartezeit für eine Beratung

Da viele Menschen aus Scham erst sehr spät eine Beratungsstelle aufsuchen würden, erwartet Monika Kortus die große Welle Hilfesuchender erst im kommenden Jahr. Die Kontaktaufnahme zur Caritas kann telefonisch erfolgen, per Mail, oder über das Online-Portal – das geht alles auch anonym. Jeder aus der Stadt und aus dem Landkreis Regensburg kann das Angebot wahrnehmen. Ähnlich ist es bei anderen Beratungsstellen.

Das Ziel lautet immer: die Menschen zu befähigen wieder selbständig mit ihrem Einkommen auszukommen. Eine Alternative sind Verbraucher-Insolvenzverfahren. Dabei wird ein Teil des Einkommens über drei Jahre an die Gläubiger verteilt, am Ende ist man schuldenfrei. Für akute Notsituationen hat die Caritas in Regensburg täglich ein Zeitfenster für Sprechstunden. Ansonsten muss man derzeit ca. zwei Monate auf einen Termin warten.