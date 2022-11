Schuldenfalle Dispokredit: Zinsdeckel für Bankkonten gefordert

Vermutlich würden manche Bankkunden angesichts der steigenden Inflation schnell in den Dispo rutschen und ihr Konto überziehen, sagt Heike Nicodemus von der Zeitschrift "Finanztest" der Stiftung Warentest. Die Stiftung hat festgestellt, dass die Zinsen für Girokonten immer schneller steigen. Wenn Kreditinstitute derzeit die Dispozinsen erhöhten, dann gleich kräftig, hat Nicodemus festgestellt. Der Durchschnitt für den Dispo liege derzeit bei knapp zehn Prozent (9,89 Prozent) – doch in der Spitze sind es fast vier Prozent mehr (13,92 Prozent). Noch höher fallen Überziehungszinsen aus, wenn der Dispo ausgeschöpft ist.

Schufa: Menschen greifen stärker auf Ersparnisse zurück

Die Kreditauskunftei Schufa hat festgestellt, dass viele Menschen angesichts der hohen Inflation in letzter Zeit immer stärker auf Ersparnisse zurückgreifen müssen, weil sie mit ihrem laufenden Einkommen nicht über die Runden kamen:

"In unserem Datenbestand sehen wir, dass in den Monaten August bis Oktober die Zahl der Personen, die erstmals Zahlungsstörungen haben, um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen ist." Ole Schröder, Vorstandsmitglied der Schufa

In einer Schufa-Umfrage gab fast ein Viertel der Befragten an, sie hätten in den letzten sechs Monaten ihr Konto überzogen und die Bezahlung von Rechnungen hinausgeschoben, es gebe außerdem messbar mehr Zahlungsstörungen.

Verbraucherzentrale: Forderung nach Zinsdeckel aufgreifen

Der Verbraucherzentrale Bundesverband verlangte, die Politik sollte die Forderung nach einem Zinsdeckel ernsthaft aufgreifen. Doch Beschlüsse dazu gibt es noch nicht. Einzig die Partei Die Linke hat wiederholt eine gesetzliche Höchstgrenze für Dispo- und Überziehungskredite gefordert.

Kreditwirtschaft hält Zinsdeckel für kontraproduktiv

Die Deutsche Kreditwirtschaft, der Dachverband der fünf großen Bankenverbände, warnt davor, dass ein möglicher Zinsdeckel auch negative Folgen für die Kunden haben könnte: Im Fall einer gesetzlichen Vorgabe wäre dieser Zins dann wahrscheinlich für alle Kreditinstitute der geltende Satz für Dispokredite. Es bestünde die Gefahr, dass keine Bank mehr darunter bleiben wollte und der Wettbewerb um die Kunden mittels günstigerer Zinsbedingungen für die Girokonten damit beendet wäre. Laut Kreditwirtschaft profitieren die Verbraucherinnen und Verbraucher nach wie vor von dem wettbewerbsintensiven deutschen Bankenmarkt.