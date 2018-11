Schufa-Score: Wie Menschen unverschuldet zum Risikofall werden

Verbraucherschützer kritisieren, die Berechnungen seien undurchschaubar. Professor Gerd Gigerenzer hat als Sachverständiger für das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ein Gutachten über Scoring mitverfasst. Er fordert im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk mehr Transparenz: "Ich glaube, wir müssen ein Umdenken haben in unserem Land, dass wir nicht immer mehr Auskunfteien schützen, sondern die Verbraucher schützen. Und die Verbraucher schützt man am besten, wenn man ihnen offen sagt, was passiert."