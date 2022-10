Schufa: Kreditwürdigkeit mit Online-Simulator selbst testen

Vermieter, Banken, Leasingfirmen oder Händler wollen wissen, ob ein Kunde finanziell vertrauenswürdig ist. Das entscheiden Erfahrungswerte, welche die Schufa in der Vergangenheit über viele andere Verbraucher gesammelt hat. Auf ihrer Webseite bietet die Wiesbadener Wirtschaftsauskunftei jetzt einen Selbsttest an.

Was gut ist und was schlecht ist für den Schufa-Score-Wert

Wenn man gar keine Kredite und noch nicht einmal eine Kreditkarte hat, niemals Schulden macht und alles bar bezahlt, dann kann die Schufa auch keinen richtigen Score-Wert ermitteln. Eine sogenannte normale Teilnahme am wirtschaftlichen Leben wird bei der Bonitätsprüfung vorausgesetzt. Die Schufa fragt dagegen nicht nach dem Einkommen oder konkreten Geldbeträgen. Es geht ja um ein anonymisiertes Verfahren, bei dem der Datenschutz möglichst gewahrt bleiben muss, - also werden keine Einzelheiten über einzelne Vorgänge abgebildet. Es geht vielmehr um die Grundfrage, ob im finanziellen Bereich alles störungsfrei und ordnungsgemäß verläuft.

Schulden sind prinzipiell gut, aber die Bewertung ist unterschiedlich

Positiv auf den Score wirken sich Immobilienkredite aus, weil sie besichert sind und von Banken bereits ausgiebig geprüft wurden. Bei Ratenkrediten sollten es dagegen nicht mehr als zwei sein, sonst kann sich der Wert schnell verschlechtern. Grundsätzlich spielt die Zahl der Bankverbindungen mit Konten und Karten (Debitkarten, Kreditkarten) eine Rolle, ebenso wie alle von den Banken gemeldeten Kredite. Außerdem wirft die Schufa ein Auge auf Online-Käufe und das Zahlungsverhalten im Internet.

Was die Schufa angeblich nur am Rande interessiert, ist die Adresse, die Auskunft darüber geben kann, ob man in einer "guten Gegend" oder in einem "Problemviertel" mit vielen überschuldeten Menschen wohnt. Solche Daten seien für die Schufa nur bei einem sehr geringen Prozentsatz relevant, heißt es.

Gute und schlechte Adressen sowie die Häufigkeit von Umzügen

Die Auskunftei Creditreform gibt dagegen offen an, bei ihren Erhebungen sehr viel Wert auf die Postleitzahl zu legen und daraus sogar einen Schuldneratlas für ganz Deutschland zu erstellen. Laut Creditreform steigt die Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen in bestimmten Wohngebieten. Wer dorthin umzieht, kann sich auch bei der Bonität erheblich verschlechtern. Auch die Schufa wertet Umzüge jedoch unter bestimmten Umständen negativ, vor allem wenn sie häufig vorkommen. Im Extremfall können Sie ja eine Art Flucht vor den Gläubigern anzeigen.

Zahlungsausfälle wie unbezahlte Rechnungen wirken sehr negativ

Was gar nicht geht, sind Zahlungsausfälle oder mehrere Kreditraten, die nicht bedient werden. Alle drei Monate wird der Score neu ermittelt, so dass Ausfälle der letzten Monate schnell sichtbar werden. Meldungen an die Schufa erfolgen von Banken oder angeschlossenen Händlern.

Bei der Zahl der Bankverbindungen und ihre Kreditlinien (Dispo) kann man selbst bei der Schufa nachfragen, ob die Daten noch aktuell sind und ob zum Beispiel die Zahl der Konten noch stimmt. Manche alten Verbindungen sind vielleicht einfach nicht richtig gelöscht worden. Auf diese Weise lässt sich der Score-Wert bei der Schufa positiv korrigieren und verbessern.

Wie hoch sollte der Score-Wert sein für eine hohe Kreditwürdigkeit?

Der Score ist eine Zahl, die einen Prozentsatz angibt zwischen 0 und 100. Ab 97,5 Prozent gilt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Zahlungsausfällen kommt, als sehr gering. Bei weniger als 90 spricht man von schlechter Bonität mit einem erhöhten bis hohen Ausfallrisiko. Zwischen 50 und 80 Prozent gilt das Risiko als sehr hoch und ist damit hinderlich für viele Kredite. Bei längerem Zeitraum ohne weitere Störungen steigt der Score-Wert wieder kontinuierlich an. Die Schufa verspricht zudem, die alten Daten zu löschen.

Wie funktioniert der neue Score-Simulator zur Berechnung von Bonitäten

Wer sich auf der Homepage von schufa.de einwählt, kann einerseits häufige Fragen dort stellen, zum Beispiel wie sich der persönliche Score-Wert verbessern lässt. Wie das Prinzip der Schufa funktioniert, kann erfahren, wer sich im neuen Score-Simulator einloggt. Der fragt der Reihe nach die Zahl von Girokonten, Kreditkarten, Ratenkrediten, Immobilienkrediten, und Online-Käufen auf Rechnung ab und erkundigt sich nach Umzügen und Zahlungsausfällen.

Das Ergebnis ist dann ein Wert, der dem tatsächlichen Ergebnis des Score-Werts schon recht nahe kommt. Durch eine mögliche Veränderung der sieben Einstellungskriterien soll jeder sehen können, welche Rolle die einzelnen Punkte für das Gesamtergebnis spielen, so die Schufa zu ihrem Online-Tool.

Den echten Score-Wert kann man sich auch in verschiedenen Ausfertigungen und gegen Gebühren, je nachdem wofür er gebraucht wird, übermitteln lassen.

Schufa oft in der Kritik - wirbt um Verständnis

Verbraucherverbände und Datenschützer haben schon häufiger der Schufa vorgeworfen, dass sie zu viele Daten sammelt und dabei nicht transparent genug sei. Sonst käme es nicht immer wieder in Einzelfällen zu schlechten Score-Werten, die zum Teil nicht nachvollziehbar seien. Dem begegnet die Auskunftei jetzt mit einer offensiven Aufklärung.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen verstehen können, was die Schufa mit ihren 900 Mitarbeitern macht. Der neue Simulator mache das Scoring-Prinzip der Schufa erstmals nachvollziehbar, sagte Vorstandschefin Tanja Birkholz bei der Vorstellung.

2024 soll vieles noch klarer werden: Mit einer Schufa-App, mit der auf dem Smartphone alle persönlichen Daten jederzeit verfügbar sein sollen.

Schufa-Auskünfte ein fester Bestandteil des Alltags

Tatsächlich gäbe es ohne Schufa-Auskunft im Alltag sicherlich das eine oder andere Finanzgeschäft weniger, seien es Darlehen, Ratenkäufe oder Leasingverträge. So lassen sich Konsumkompetenz und das Kreditverhalten der Bundesbürger beleuchten und letztlich mehr Wünsche erfüllen. Das ganze erfolgt zwischen Teilnehmern wie Händlern und Käufern, die sich persönlich nicht kennen müssen in schnellen automatisierten Verfahren zu günstigen Preisen.

Die Vorteile liegen damit auf der Hand. Die Nachteile wiegen umso schwerer, für alle, die aus diesem weit verbreiteten System herausfallen oder keinen guten Score-Wert erreichen. Für sie kann das einen weitgehenden Ausschluss aus dem Wirtschaftsleben bedeuten.