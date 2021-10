Schreckgespenst Inflation: Müssen wir uns Sorgen machen?

An der Tankstelle von Ludwig Lanzinger in Regensburg wird zurzeit weniger vollgetankt, beobachtet Lanzinger. Seine Kunden tankten für kleinere Beträge, und hofften darauf, dass der Preis wieder nach unten gehe. Diese Hoffnung dürfte enttäuscht werden.

Einer der Gründe für die Verteuerung des Sprits ist der seit Januar geltende CO2-Preis auf Kraftstoffe wie Öl oder Gas. Das wirkt sich auch auf die Spritpreise aus. Je nach Kraftstoff ist das Tanken um bis zu acht Cent pro Liter teurer geworden. Zum Beispiel der Kraftstoff E10: Mit durchschnittlich 158,1 Cent pro Liter hat das Benzingemisch Ende September seinen Jahreshöchststand erreicht.

Hohe Spritpreise: Für Pendler ein Problem

Die Kunden an der Regensburger Tankstelle haben teils Verständnis für die Teuerung. "Ich finde das in Ordnung", sagt zum Beispiel eine Autofahrerin, "weil ich finde, die Erde muss noch länger leben". Andere tun sich schwerer.

Ein Familienvater muss seinen BMW für die erwachsene Tochter betanken. Sie fährt damit 40 Kilometer zur Schule nach Straubing. "Es gibt ein 365-Tages-Ticket. Aber wir wohnen außerhalb von Regensburg", erklärt der Vater. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sei schlecht getaktet. Wenn sie mit Bus und Bahn fahren würde, käme die Tochter jeden Tag zu spät zur Schule.

Gutverdiener profitieren von Pendlerpauschale

Eigentlich soll die Erhöhung der Pendlerpauschale die Mehrbelastung für Pendler ausgleichen. Ab dem 21. Kilometer gilt eine erhöhte Pendlerpauschale. Doch eine Studie im Auftrag des Bundesverbands der Verbraucherzentralen kommt zu dem Ergebnis: Vor allem einkommensschwache Familien profitieren kaum von der Pendlerpauschale.

Im Gegensatz zu Gutverdienern: Denn je höher der Grenzsteuersatz, desto mehr Geld gibt es zurück. Bei Gutverdienern bis zu einem Drittel der Mehrkosten, die durch den CO2-Preis verursacht werden. Laut der Studie sind es bei den Einkommensschwachen gerade mal zehn Prozent.

Steigende Energiekosten und Mieten

Der Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Professor Marcel Fratzscher sieht angesichts des Klimawandels keine Alternative zu einer CO2-Steuer und der politischen Verteuerung fossiler Brennstoffe. Die Frage aber sei, wie die steigenden Energiekosten sozial abgefedert würden. Ein weiteres Problem sieht er in den stark steigenden Mieten.

"Manche geben inzwischen fast die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Das ist so extrem, dass trotz Lohnsteigerungen am Ende des Monats weniger im Portemonnaie ist und viele gezwungen sind, den Gürtel enger zu schnallen und das ist das wirkliche Problem der Inflation. " DIW-Präsident Marcel Fratzscher

Die sozialen Härten auszugleichen, ist laut Fratzscher eine der zentralen Herausforderungen für die Politik. "Das ist eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit", so der Ökonom.

Fratzscher: Neue Regierung muss investieren

Deutlich mehr Geld auszugeben – das fordert Fratzscher deshalb von der neuen Bundesregierung: "Ein großes Transformationsprogramm für mehr Klimaschutz, digitale Transformation und soziale Erneuerung."

Höhere Schulden seien das geringere Übel, so Fratzscher. Auch die zuletzt gestiegene Inflation hält der DIW-Chef in diesem Zusammenhang für beherrschbar. Schlimmer wäre es seiner Ansicht nach, wenn Deutschland die Zukunft verschläft und dadurch Arbeitsplätze verloren gingen. "Wenn wir jetzt nicht in die Zukunft investieren, werden wir Wohlstand einbüßen. Und letztlich sehe ich das Problem der Inflation nicht, sehe es als Luxusproblem." Wir seien nicht nur Sparer, die über Nullzinsen schimpfen, betont Fratzscher. Sondern auch Beschäftigte, die einen guten Lohn und Arbeit haben wollten.

Sein Appell: Die neue Regierung müsse die niedrigen Zinsen als Chance begreifen und den Mut haben zu investieren.

