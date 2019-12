Schott plant neues Logistikzentrum in Wiesau

Die Schott AG plant ein neues Logistikzentrum im interkommunalen Gewerbegebiet in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth). Der bisherige Entwurf sieht einen Neubau mit einer Fläche von rund 40.000 Quadratmetern vor, wie das Unternehmen mitteilt. Die Kosten sollen im zweistelligen Millionenbereich liegen. "Wir befinden uns derzeit in der Planungsphase, noch sind keine Grundstücke gekauft", sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage.

Fertigstellung im Jahr 2021 möglich

Schott beschäftigt in seinem Werk Mitterteich rund 1.250 Menschen. Bisher gibt es dem Sprecher zufolge unterschiedliche Lagerstandorte, die nun gebündelt in dem neuen Logistikzentrum zusammenfinden sollen. In Betrieb gehen könnte der neue Standort möglicherweise im Jahr 2021.

Die Schott AG mit Hauptsitz in Mainz ist auf die Herstellung von Glas- und Glaskeramik spezialisiert. In Mitterteich wird seit fast 140 Jahren Glas produziert.