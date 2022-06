Scholz will steuerfreie Einmalzahlung für Arbeitnehmer

Zum Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung durch die Arbeitgeber vorschlagen. Diese solle im nächsten Jahr überwiesen werden, berichtete "Bild am Sonntag" unter Verweis auf Regierungskreise. Im Gegenzug sollten die Gewerkschaften bei Tarifrunden auf einen Teil der Lohnsteigerungen verzichten.

"Konzertierte Aktion" um Lohn-Preis-Spirale zu verhindern

Die Bundesregierung will am 4. Juli mit Gewerkschaften und Arbeitgebern über gemeinsame Maßnahmen gegen die hohe Inflation beraten. Scholz hatte diese sogenannte "konzertierte Aktion" Anfang Juni angekündigt, um eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern - wie in den siebziger Jahren geschehen durch die Ölkrise: Wenn die Gewerkschaften ein hohes Einkommensplus aushandeln, schlagen die Unternehmen die Mehrkosten auf ihre Preise. Als Antwort würden die Gewerkschaften dann mit noch höheren Forderungen auftreten.

Staatliche Einmalzahlungen für Rentner

Da nur noch 43 Prozent der Beschäftigten nach Tarifvertrag bezahlt werden, brauche es noch gesonderte Lösungen für Arbeitnehmer ohne Tarifbindung und Rentner mit geringer Rente. Daran werde aktuell gearbeitet, dem Bericht zufolge sind staatliche Einmalzahlungen im Gespräch.

Die deutsche Inflationsrate hatte im Mai mit 7,9 Prozent den höchsten Stand seit dem Winter 1973/1974 erreicht. Das Ende der Fahnenstange bei der Preisentwicklung dürfte damit Ökonomen zufolge noch nicht erreicht sein - vor allem nicht, sollten russische Gaslieferungen ganz ausbleiben.