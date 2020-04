Schokoladenabsatz: Von der Corona-Krise relativ verschont

Den meisten Naschkatzen dürfte der Name Barry Callebaut kaum ein Begriff sein. Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich beliefert vor allem Lebensmittelkonzerne mit Schokolade und Kakaoprodukten. Die stellen daraus dann ihre eigenen Leckereien her. Das Geschäftsjahr beginnt bei Barry Callebaut im September, also hat man jetzt Halbjahreszahlen vorgestellt.

Wachstum in stagnierendem Markt

Mehr als 1,1 Millionen Tonnen Schokolade verkaufte das Unternehmen von September bis Februar. Das war ein Plus von über fünf Prozent. Das ist ein gutes Wachstum, denn der weltweite Schokoladenmarkt stagniert. Der Gewinn stieg um 2,3 Prozent. Wie wird sich nun aber die Corona-Pandemie auf das Geschäft des weltgrößten Schokoladenherstellers auswirken?

Corona-Auswirkungen bislang überschaubar

Von Barry Callebaut heißt es, bei der Produktion hätte es bislang keine größeren Unterbrechungen gegeben und auch das Industriekunden- und Kakao-Geschäft sei weniger stark betroffen. Allerdings spüre man im sogenannten Gourmet-Geschäft, dass Läden und Restaurants schließen mussten. In China sehe man allerdings schon Anzeichen für eine starke Erholung.

Mittelfristig weiter auf Wachstumskurs

Angesichts der Pandemie hält sich Barry Callebaut mit Prognosen zurück. Vorerst hält man fest an den Mittelfristzielen, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021/22 ein Wachstum von vier bis sechs Prozent vorsehen.