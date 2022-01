Schoko-Osterhasen könnten knapp und teuer werden

Die Süßwarenhersteller in Deutschland warnen davor, dass ihre Produkte teurer und rarer werden könnten. Ursache dafür seien Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise, höhere Löhne und auch die teurere Logistik.

"Leergefegte" Rohstoffmärkte für Schokoladenproduktion

"Der Markt für wichtige Rohstoffe ist leergefegt, langjährig bestehende Lieferketten funktionieren nicht mehr", so der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) Carsten Bernoth. Konkret könnte das beispielsweise Auswirkungen auf das Ostergeschäft haben. Beliebte Produkte wie Schokoladen-Osterhasen könnten möglicherweise nicht im geplanten Umfang produziert werden.

So sei der Weizenpreis binnen eines Jahres um 50 Prozent auf ein "neues Allzeithoch" gestiegen. Auch Milchpulver, Zucker und Öl seien teurer geworden, ebenso wie Verpackungsmaterialien, erklärte der Verband. Grund dafür seien neben geringeren Ernten auch geringere Importe und eine steigende Nachfrage in Asien. Hinzu kämen ein doppelt so hoher Strompreis für Industriekunden binnen eines Jahres und Kapazitätsprobleme bei der internationalen Logistik. "Die Belastungsgrenze ist erreicht", so der Verband.

Stabile Produktion im Jahr 2021

Trotz der aktuellen Probleme sprach der Branchenverband für das vergangene Jahr von einer stabilen Entwicklung bei Produktion und Umsatz. Die Produktionsmenge habe um schätzungsweise 1,3 Prozent auf 3,9 Millionen Tonnen zugelegt, der Umsatz sei um 2,2 Prozent auf rund 13,1 Milliarden Euro gestiegen. Im wichtigen Exportgeschäft habe der Umsatz bei 8,9 Milliarden Euro (plus 4,2 Prozent) gelegen und damit wieder das Vor-Corona-Niveau von 2019 erreicht.

50.000 Menschen in der Süßwarenindustrie

Die deutsche Süßwarenindustrie beschäftigte 2021 nach BDSI-Angaben rund 50.000 Menschen. Der Verband vertritt über 200 Unternehmen. Mit einem Exportanteil von über 50 Prozent geht mehr als jede zweite Tonne deutscher Süßwaren ins Ausland. Rund 80 Prozent der Ausfuhren landen in der EU, doch der Export in Drittstaaten zieht seit Jahren stetig an.

Im deutschen Lebensmittelhandel hat das Süßwarensortiment laut Handelsverband Deutschland einen Umsatzanteil von rund zehn Prozent.