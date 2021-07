Schnelltests: Siemens Healthineers rechnet mit Milliardenumsatz

Eine Milliarde Euro Umsatz allein mit Antigen-Schnelltests - damit rechnet Siemens Healthineers jetzt für das laufende Geschäftsjahr. Und auch sonst sind Corona-Effekte stark am Wachstum des Erlanger Medizintechnik-Konzerns beteiligt.

Siemens Healthineers profitiert von Nachhol-Untersuchungen

So wurden in den letzten Monaten viele Routine-Untersuchungen nachgeholt, die wegen der Pandemie ausgesetzt waren. Dafür brauchen Krankenhäuser und Labore Reagenzien, wie sie Healthineers herstellt. Und auch die Beschaffung von bildgebender Technik, also Röntgengeräten und Magnetresonanztomographen, kommt durch die steigende Zahl von Untersuchungen wieder in Schwung. Bei diesen Geräten ist Siemens Weltmarktführer.

"Neuzugang" Varian wirft bereits Gewinne ab

Positiv läuft nach Angaben von Vorstandschef Bernd Montag auch das Geschäft bei Varian, dem Krebstherapie-Spezialisten, den Healthineers vor kurzem übernommen hat. Nach nur einem halben Jahr steuere Varian bereits Gewinne zum Gesamtergebnis bei.

Und so hofft Montag, dass der Umsatz seines Unternehmens auch nach der Pandemie zulegt: Die Bereitschaft, in Gesundheit zu investieren sei weltweit gewachsen. Gleichzeitig könne Siemens Healthineers immer umfassendere Technik- und Servicelösungen anbieten.

Umsätze mit Antigen-Schnelltest nicht von langer Dauer

Die Umsätze mit Schnelltests allerdings dürften wieder einbrechen: Hier seien zunehmend Wettbewerber unter anderem aus Asien auf dem Markt, die die Preise drückten und Aufträge auch aus Europa bekämen.