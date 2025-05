Schnäppchenjagd: Deutsche warten auf Sonderangebote

Der Inflationsschub vor zwei Jahren hat das Verbraucherverhalten in Deutschland verändert. Die Bundesbürger haben beim Einkaufen genauer auf die Preise geachtet. Die Teuerungsraten sind zwar mittlerweile wieder deutlich geringer, die Löhne sind gestiegen. Dennoch geben sich die Deutschen weiterhin sparsam und greifen bei manchen Produkten nur zu, wenn sie im Angebot sind.

Die Lebensmittelhändler haben sich darauf eingestellt. So ähneln sich deren Werbeprospekte weitgehend und das jede Woche. Besonders beworben werden etwa Kaffee, Butter, Pizza und Schokolade. So ist beispielsweise eine Tafel Milka, die regulär 1,99 Euro kostet, im Angebot für 1,09 Euro zu haben. Teilweise kosten Markenprodukte in der Aktion nur halb so viel wie sonst und manchmal sogar weniger als die handelseigenen Artikel.

Markenprodukt am liebsten im Sonderangebot

Solche Angebote sind nach Ansicht der Handelsforscher von NielsenIQ zuletzt immer wichtiger geworden, um die Kunden in die Supermärkte zu locken. Jedes vierte Produkt in den Läden wird mittlerweile nur noch zum Angebotspreis erstanden. Bei Marken-Lebensmitteln ist es bald jedes zweite Produkt und damit fast ein Drittel mehr als vor dem Inflationsschub im Jahr 2022.

Warten rentiert sich eindeutig

Viele Deutsche warten mit dem Kauf, bis ihr begehrtes Markenprodukt im Angebot ist. Ganz ausgeprägt ist dies eben bei Kaffee, Tiefkühlpizza, Butter und Schokolade von bekannten Marken. Hier werden mittlerweile rund zwei von drei Packungen nur zum reduzierten Preis gekauft.