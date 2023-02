Schmuck- und Uhrenmesse "Inhorgenta": Luxus ist gefragt

Zu Beginn der Schmuck- und Uhrenmesse Inhorgenta wurden die Branchenzahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht. Demnach ist teurer, hochwertiger Schmuck gefragt wie seit Jahren nicht mehr. Insgesamt lagen die Umsätze der deutschen Juweliere fast 11 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Rund 4,1 Milliarden Euro wurden mit Schmuck umgesetzt und 1,2 Milliarden Euro mit Uhren. Vor einem Jahr habe man noch von einer Erholung des Marktes gesprochen. Jetzt aber sei das Wachstum klar zu erkennen, kommentiert der Präsident des Handelsverbands der Juweliere, Stephan Lindner, die guten Zahlen.

Teurer Schmuck als Luxus und Geldanlage

Die Kunden wollten sich wieder etwas gönnen und auch ihr Geld anlegen, so der Handelsverband der Juweliere. Deshalb seien teure Stücke aus Gold, Brillanten und Edelsteinen besonders gefragt. Luxus und werthaltige Investitionen würden im Trend liegen. Die größtenteils wohlhabende Kundschaft habe im vergangenen Jahr das Geld lieber ausgegeben als gespart. Auch und gerade wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit und Nullzinspolitik, so der Präsident des Handelsverbands der Juweliere. Es sei vor allem darum gegangen, Geld gut und sicher anzulegen. Auch in vier- oder fünfstelligen Beträgen.

Russische Diamanten: Schwer zu boykottieren

Woher die Edelsteine und Edelmetalle kommen, die verkauft werden, weiß die Branche nur zum Teil. Es sei derzeit kaum möglich, etwa den Ankauf russischer Diamanten zu boykottieren. Russische Steine würden vor allem in Indien geschliffen und veredelt. Und von dort dann ohne weitere Herkunftsnachweise ihren Weg in den Weltmarkt finden. Aus welcher Mine die Steine kommen, sei dann nicht mehr festzustellen.

Synthetische Diamanten: Als Wertanlage sehr umstritten

Beim Thema Nachhaltigkeit spielen synthetische Diamanten eine immer wichtigere Rolle. Diese würden sich zunehmend etablieren. Allerdings warnen die Spitzenverbände der deutschen Uhren-, Schmuck- und Edelsteinbranche vor möglicher Irreführung der Verbraucher. Natürliche und synthetische Diamanten seien unterschiedliche Produkte und hätten nicht den gleichen Wert. Verbraucher müssten ausreichend informiert sein, um nicht Opfer betrügerischer Praktiken zu werden. Dass synthetische Diamanten im Vergleich zu natürlichen Steinen als ökologischer oder ethischer bezeichnet werden, lehnen die Verbände als irreführende Werbung und "Greenwashing" ab. Auch von der Wertbeständigkeit synthetischer Diamanten ist die Branche nicht überzeugt. Weil die maschinelle Herstellung mit der Zeit wohl immer billiger werden wird, müsse mit einem starken Preisverfall gerechnet werden. Zur Geldanlage würden sie sich deshalb nicht eignen.