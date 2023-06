Schlussplädoyers im Audi-Dieselprozess: Kritik an Anklägern

Der Audi-Abgasprozess neigt sich dem Ende. Nach dem Schlussplädoyer der Staatsanwalt in der vergangenen Woche waren am Dienstag die Anwälte der drei Angeklagten an der Reihe - unter ihnen auch der frühere Chef der VW-Tochter, Rupert Stadler.

In einem Punkt waren sich die Anwälte einig: Sie forderten für ihre Mandanten durch die Bank Bewährungsstrafen zwischen eineinhalb und zwei Jahren. Zum Teil fiel die Kritik gegen die Staatsanwaltschaft heftig aus.

Stadler verzichtet auf Schlusswort

Stadlers Anwalt Thilo Pfordte begrüßte es, dass die Münchner Staatsanwaltschaft am Ende des Verfahrens in einigen Punkten ihrer Anklage zurückgerudert sei und einer Verständigung zugestimmt habe. Stadler droht demnach eine Bewährungsstrafe von eineinhalb bis zwei Jahren und eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro. Die vier Monate dauernde Untersuchungshaft habe Stadler nachhaltig geprägt, beruflich und privat, so sein Anwalt. Die Ermittlungen und das mehr als zweieinhalb Jahre dauernde Verfahren hätten seinen Mandanten unglaublich belastet, fügte er hinzu. Unter anderem deshalb hält die Verteidigung des früheren Topmanagers auch eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren für ausreichend.

Stadler hatte vor Gericht eingeräumt, nichts gegen den Verkauf manipulierter Fahrzeuge unternommen zu haben, als er vom Skandal erfuhr. Die Frage, ob er am Ende des Verfahrens noch etwas sagen wolle, verneinte Stadler. Er habe den Ausführungen seines Anwalts nichts hinzuzufügen.

Früherer Audi-Motorenchef vor ungewissem Urteil

Vollkommen offen ist, wie das Urteil beim früheren Leiter der Motorenentwicklung, Wolfgang Hatz, ausfallen wird. Im Rahmen der Verständigung mit dem Gericht hatte zwar auch er gestanden - und zwar, an der Entwicklung der illegalen Software beteiligt gewesen zu sein -, doch die Staatsanwaltschaft lehnt in seinem Fall eine Verständigung ab. Sie fordert bei Hatz aufgrund seiner früheren Bedeutung im Konzern und wegen seines späten Geständnisses eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten.

Einer der beiden Verteidiger von Hatz, der Strafverteidiger Gerson Trüg, bezeichnete dagegen das Geständnis seines Mandanten als "besonders wertvoll". Das Beweisergebnis sei bis dahin dünnes Eis gewesen, so die Begründung. Die Verteidiger setzen unter anderem deshalb darauf, dass die Richter bei ihrem Urteil im Rahmen der Verständigung bleiben, also bei einer Bewährungsstrafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren. Der Staatsanwaltschaft warf Trüg vor, von Anfang an mit dem "Flammenwerfer" vorgegangen zu sein. Sie habe vor der Erhebung der Anklage nicht zu Ende ermittelt.

Deutliche Kritik an der Staatsanwaltschaft

Die Verteidigung des dritten Angeklagten ging die Staatsanwaltschaft noch massiver an. Nach Ansicht des Verteidigers des angeklagten Motorenentwickler Klaus Schroth ließ sich die Anklagevertretung von der US-Kanzlei Jones Day, die damals von VW und Audi zu internen Ermittlungen beauftragt wurde, regelrecht einlullen. Das Ermittlungsverfahren habe dadurch eine Schieflage erhalten.

Die Staatsanwaltschaft habe sich früh darauf festgelegt, dass ihr Mandant der Haupttäter gewesen sei - ein Vorwurf, den selbst die Anklagevertreter während des Verfahrens nicht hätten aufrecht erhalten können. Ihr Mandant habe jedoch von Anfang an bei der Aufarbeitung des Skandals mitgewirkt und sei nicht vorbestraft. Der damals bei Audi angestellte Ingenieur sei vielmehr von seinem Arbeitgeber zum Bauernopfer gemacht worden, während sich die Führungsspitze in den USA mit Milliardenbeträgen freigekauft habe.

Urteile für nächste Woche erwartet

Die Verteidiger des angeklagten Motorenentwicklers zeigten sich insgesamt aber dankbar, dass der Audi-Prozess nun zu Ende geht. Dieser Ansicht dürften wohl auch die anderen Angeklagten sein. In der nächsten Woche werden die Urteile erwartet.