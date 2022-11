Schluss nach 142 Jahren: öffentliche Telefone werden stillgelegt

Ab dem heutigen Montag, dem 21. November 2022, kann man nicht mehr mit Münzen telefonieren. Ende Januar kommenden Jahres fällt auch die Zahlungsfunktion mit Telefonkarten weg, so dass damit der gesamte Dienst an den Telefonsäulen oder –Häuschen eingestellt wird. Damit endet eine Ära der öffentlichen Telekommunikation, die in Deutschland 1881 in Berlin mit dem ersten "Fernsprechkiosk" begann.

Nicht einmal öffentliche Notrufsäulen bleiben übrig

Die Deutsche Telekom ist seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr zum Betrieb öffentlicher Telefone verpflichtet. Zunächst stellt sie die Zahlung mit Münzen ein, dann mit Karten. Anschließend beginnt der Abbau der verbliebenen 12.000 Fernsprecher, die sich vereinzelt noch an Bahnhöfen, Flughäfen oder am Rande belebter Einkaufsstraßen wie in Fußgängerzonen finden.

Nach der Wiedervereinigung gab es ein Jahrzehnt lang mehr als 160.000 Telefonhäuschen in Deutschland, die vor allem in Ostdeutschland noch viel genutzt wurden. Häufig waren die Telefonzellen in schlechtem Zustand wegen Vandalismus, rochen nach kaltem Zigarettenrauch oder auch Schlimmerem und waren damit keine angenehmen Aufenthaltsorte. Von dieser Infrastruktur werden nicht einmal Notrufsäulen übrig bleiben, die früher oft in die Telefonzellen integriert wurden.

Letztes gelbes Telefonhäuschen von der Bundespost bis 2018 am Königssee

Mit dem Wegfall des Telekommunikationsmonopols, das die alte Bundespost noch hatte, und mit dem aufkommenden Mobilfunk wurden die Häuschen für die Deutsche Telekom zunehmend unrentabel. Bereits seit 2015 war das verstärkt der Fall. Die Telekom durfte trotz ihrer rechtlichen Verpflichtung Fernsprecher abbauen, deren Umsatz unter 50 Euro im Monat lag. Doch die Gemeinden stimmten nicht immer zu, und so blieb manches gelbe Häuschen noch eine Zeit lang stehen.

Im Berchtesgadener Land in St. Bartholomä am Südwestufer des Königssees wurde vor gut fünf Jahren das letzte gelbe Telefonhäuschen vom Typ TelH78 gesichtet, das in Zeiten der Deutschen Bundespost in diesem bayerischen Wallfahrtsort aufgestellt wurde. Die Telekom behauptet, es sei das letzte seiner Art gewesen, es war aus Denkmalschutzgründen in einem Bootshaus integriert - bis zu seinem Abriss im Oktober 2018.

Selbst Notrufe für Polizei und Feuerwehr nur noch per Mobilfunk

Die Telekom, die mit dem alten Gelb der Bundespost nichts zu tun haben wollte, wählte für die wenigen verbleibenden Standorte Geräte in ihrer Werbe-Farbe Magenta. Die wurden dann an Metallsäulen befestigt - zusammen mit einem kleinen Wetterschutz aus ein bis zwei Glasscheiben. Der Abbau dieser Telefon-Stelen startet im nächsten Jahr.

Nur etwa 300 Telefonsäulen sollen nach 2025 noch stehen bleiben - als Standorte für kleine Mobilfunkantennen zur Verstärkung der Funksignale in den Innenstädten. Nach Angaben der Telekom wurden öffentliche Telefone in letzter Zeit nicht einmal mehr für Notrufe genutzt. Im Notfall konnte der entscheidende Anruf offenbar in so gut wie allen Fällen schneller per Handy abgesetzt werden.

Für Wohnungssuche bei Münchener Studenten einmal sehr beliebt

Für viele ist es heute nicht mehr denkbar, unterwegs auf einen öffentlichen Fernsprecher angewiesen zu sein, oder seine Gespräche diskret in einem Telefonhäuschen zu tätigen, weil zu Hause am Festnetz jemand mithören könnte. Dabei kam den alten gelben Häuschen früher zum Beispiel bei der Wohnungssuche in München durchaus noch eine Schlüsselrolle zu. Es gab noch kein Internet und Wohnungsanzeigen kamen kurz nach 18 Uhr druckfrisch aus der Zeitungspresse.

Für Studentenzimmer konnte es entscheidend sein, möglichst schnell Kontakt mit Vermietern aufzunehmen. Deshalb erfolgte die Suche im Zweierteam: eine(r) musste schon mal die Telefonzelle besetzen. Der oder die andere im Team besorgte möglichst schnell die frischen Zeitungen – und dann wurde per Festnetz um die Wette telefoniert und bei den Vermietern angerufen.

Telefonzellen als Film- und Fernsehstars

Nicht zu unterschätzen sind auch die zahlreichen Auftritte in Film und Fernsehen, welche die öffentlichen Telefone einst hatten, etwa bei Alfred Hitchcock, der gern damit inszenierte. Später beichtete in "Lola rennt" (Regie: Tom Tykwer) der von Moritz Bleibtreu gespielte Gangster seiner Freundin in einer Berliner Telefonzelle, dass er 100.000 Mark verloren hat. Wichtige Drehorte bei Verfilmungen von Harry Potter oder auch in der britischen Serie "Dr. Who" sind ebenfalls der Telefonbox geschuldet, und das sogar in Zeiten des Mobilfunks.