Schlechte Noten für unbewirtschaftete Rastanlagen im ADAC-Test

Wenig Erholung, viel Dreck, so das Ergebnis des ADAC. Der Automobilclub hat sich bundesweit Dutzende unbewirtschaftete Rastanlagen angeschaut. Gerade einmal zwei Plätze, einer in Niedersachsen und einer in Mecklenburg-Vorpommern, bekamen die Note "sehr gut".

Sicherheit und Hygiene - Jede fünfte Anlage fiel durch

"Leider ist das Bild, das unsere Experten gewonnen haben nicht wirklich positiv, jede fünfte Anlage ist in unserem Test durchgefallen", erklärt Andres Hölzl vom ADAC. Vor allem in punkto persönliche Sicherheit gebe es für die Betreiber viel zu tun: "Die Beleuchtung der Parkplätze und der nicht zentral platzierte Notruf geben häufig Anlass zur Beanstandung."

Aber auch bei Hygiene und Sauberkeit schneiden viele Rastplätze schlecht ab. Knapp 30 Prozent seien hier durchgefallen.

Kaum Verbesserungen seit dem letzten ADAC-Test

Davon betroffen waren auch einige Anlagen in Bayern. Insgesamt fällt die Bilanz im Freistaat aber gar nicht so schlecht aus. Von den elf getesteten unbewirtschafteten Rastanlagen in Bayern bekamen acht die Note "gut" und drei die Note "ausreichend".

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass es gegenüber dem letzten ADAC-Test vor vier Jahren kaum positive Veränderungen gab. Der Automobilclub rief die Autobahngesellschaft als Betreiberin der Rastplätze auf, den Zustand endlich deutlich zu verbessern.