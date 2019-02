Schlachthöfe in Deutschland produzieren weniger Fleisch

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind 2018 in Deutschland insgesamt acht Millionen Tonnen Fleisch in gewerblichen Unternehmen erzeugt worden. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 1,5 Prozent.

Schwein bleibt trotz Rückgang dominant

Schwein blieb zwar die dominierende Fleischsorte in Deutschland - insgesamt wurden 56,6 Millionen Schweine geschlachtet. Das sind aber drei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Am stärksten gingen die Zahlen bei importierten Schweinen zurück, aber auch die Zahl der aus Deutschland stammenden Schlachttiere verringerte sich. Entsprechend ging auch die Menge an Schweinefleisch zurück, um 2,9 Prozent.

Auch weniger Rindfleisch

Auch bei gewerblich geschlachteten Rindern gab es einen Rückgang: Im Vergleich zu 2017 verringerte sich deren Menge um 3,1 Prozent. Die Masse an produziertem Rindfleisch sank um 2,4 Prozent auf 1,1 Millionen Tonnen.

Mehr Geflügel geschlachtet

Bei Geflügel ging die Entwicklung hingegen in die entgegengesetzte Richtung: Insgesamt wurden 2018 rund 1,6 Millionen Tonnen Hühner-, Enten- und Putenfleisch produziert - ein Anstieg um 3,7 Prozent. Vor allem die Schlachtung von Jungmasthühnern fiel dabei ins Gewicht - sie erhöhte sich um 5,3 Prozent.