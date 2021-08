Schiffsstau in China lässt Sorge vor Lieferengpässen wachsen

Nach der Schließung eines wichtigen Bereichs des zweitgrößtem Containerhafen Chinas im ostchinesischen Ningbo, fürchten nun auch deutsche Redereien vermehrt Verzögerungen. "Die Staus weiten sich schnell auf andere Häfen aus, sobald Schiffe beginnen, den betroffenen Häfen auszuweichen", sagte der Handelsexperte Vincent Stamer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) der Agentur Reuters. Dies führe zweifelsohne auch zu weiteren Lieferverzögerungen - auch für Deutschland.

Hamburger Reederei warnt ihre Kunden

Deutschlands größte Container-Reederei Hapag-Lloyd in Hamburg hat ihre Kundschaft vorsorglich informiert, dass sich wegen der Hafenschließung in China Abfahrten verzögern können. Sollte der Hafenbereich im Hafen von Ningbo in Ostchina weiter geschlossen bleiben, könnte das zu massiven Problemen führen, so ein Sprecher der Reederei gegenüber der ARD. Besorgt äußerte sich auch der Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) im hessischen Eschborn.

"Die Corona-bedingte Schließung eines wichtigen Teilbereichs des Hafens könnte eine Dynamik entwickeln, die sich auf die ohnehin schon angespannten internationalen Lieferketten und Warenströme negativ auswirken könnte." Riccardo Kurto, China-Beauftragter des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME)

Meychange ist einer von rund 20 Einzelhäfen im Verbund Ningbo Zhoushan. Der gesamte Verbund ist der zweitgrößte Containerhafen Chinas nach Shanghai und hat letztes Jahr über 28 Millionen Standard-Container umgeschlagen. Ein Fünftel davon in dem jetzt geschlossenen Bereich. Davor stauen sich nach Angaben von Branchendiensten bereits Dutzende Containerschiffe. Einige Unternehmen versuchen, ihre Schiffe nach Shanghai umzuleiten - doch auch dort kommt es Medienberichten zufolge zu Staus. Ob daraus noch größere Probleme für die Lieferketten werden, müssten die nächsten Wochen zeigen.

China kämpft gegen Corona-Ausbruch

Schärfere Beschränkungen zur Eindämmung des jüngsten Corona-Ausbruchs erfassen inzwischen immer mehr Bereiche der Wirtschaft des Landes. Die hochansteckende Delta-Variante wurde seit Ende Juli bereits in mehr als zwölf Städten nachgewiesen.

Die Corona-bedingte zeitweise Schließung des chinesischen Handelshafens Yantian im Mai und Juni hat der deutschen Wirtschaft zufolge gravierendere Folgen für globalen Lieferketten und Warenströme als zuvor die Schiffshavarie im Suezkanal. Vor allem für die Technik- und Elektronikbranche stellten die zwischenzeitlich bei der Container-Verladung eingetreten Verzögerungen ein Problem dar, wie der BME bei einer Mitgliederbefagung herausfand. Die Störung der Lieferketten ist ein ernstes Problem für die Handelsnation Deutschland. Fast 64 Prozent der Industriebetriebe klagten in der Juli-Umfrage des Ifo-Instituts über Engpässe bei Vorprodukten wie Chips.