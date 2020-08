Schicksalsberg: Alarmzustand am Watzmann

Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch: die Berchtesgadener Alpen. In der Region ist Hochsaison. Den Watzmann überschreiten an Spitzentagen mehr als 300 Wanderer. Aber am Ende schaffen es nicht alle. Das Gebiet bis hinunter zum Königssee ist das Revier der Bergwacht Ramsau.

"Man weiß nie, was kommt"

Der Leiter der Bergwacht Ramsau ist Rudi Fendt. Er engagiert sich dort seit mehr als 40 Jahren: "Man weiß nie, was kommt und wann es kommt", sagt er. "Es kann gleich was kommen oder eben auch gar nichts. Bei schönem Wetter haben wir Hubschrauber-Unterstützung, da ist ein Einsatz schon nach wenigen Stunden vorbei. Bei schlechtem Wetter ist es viel aufwendiger, da muss man dann das ganze Gerät tragen."

Die 62 Bergwacht-Mitglieder müssen sich im Gelände bestens auskennen und eine sehr gute Kondition mitbringen. Sie müssen auch regelmäßig gemeinsam üben. Damit ein Einsatz gelingt, kommt es vor allem auf gute Teamarbeit an.

"Das Schönste an der Bergwacht ist dieses Zusammensein in diesem Team, das einen wirklich zusammenschweißt, weil man ja in Extremsituationen zusammen ist und sich in Extremsituationen aufeinander verlassen können muss." Rudi Fendt, Leiter der Bergwacht Ramsau