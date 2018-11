Scheuer will Fahrdienst Uber spätestens 2021 erlauben

Das Bundesverkehrsministerium will die bisher in Deutschland verbotenen Konkurrenz von Taxis noch in dieser Legislaturperiode zulassen. Speziell auf dem Land könnten Fahrdienste und Pooling-Systeme ganz neue Möglichkeiten gerade für ältere Bewohner schaffen, so der CSU-Politiker Scheuer im "Focus".

"Ich bin gegen Verbote und Einschränkungen, ich bin für Anreize. Wir können beim Mega-Thema Mobilität ja nicht einen Anbieter ausschließen." Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister

Bei der Liberalisierung des Taximarktes müsse man aber auch die Interessen des etablierten Taxi-Gewerbes berücksichtigen, so Scheuer.

Taxis brauchen eine Konzession

Bisher dürfen nach deutschem Gesetz nur solche Taxifahrer Fahrgäste gegen Entgeld von A nach B bringen, die von der jeweiligen Kommune eine Lizenz dazu haben. Sie müssen die Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes einhalten und zum Beispiel ihre Fahrgäste versichern. Private Fahrer, etwa von Mietwagen, sind daran nicht gebunden und wollen - wie Uber - ihre Dienste über Smartphone-Apps oder Webseiten anbieten. Bislang ist das in Deutschland untersagt.

Aufträge nur über die Zentrale oder telefonisch

Ein Uber-Fahrer ohne Taxi-Konzession darf in Deutschland bisher keinen Fahrauftrag direkt vom Fahrgast entgegennehmen, sondern nur über seine Zentrale oder telefonisch. Wenn er zum Beispiel einen über die Zentrale vermittelten Fahrgast zum Flughafen gebracht hat, darf er dort keinen neuen Fahrgast wieder in die Stadt mitnehmen, sondern muss zurück zur Zentrale, um auf einen weiteren Auftrag zu warten.