Scheuer lässt Diesel-Gipfel in Brüssel platzen

Ein für kommende Woche geplanter Diesel-Gipfel in Brüssel findet nach der Absage von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht statt. Er habe aus Termingründen abgesagt, sagte EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska dem Handelsblatt.

Ohne Bundesverkehrsminister kein Treffen

Sie informierte die 13 eingeladenen EU-Staaten über die Absage des für den 27. November geplanten Ministertreffens. Es sei "sinnlos", ein solches Treffen ohne das Land mit der größten Autoindustrie abzuhalten, sagte Bienkowska. Die Kommissarin hatte die wichtigsten Autoländer eingeladen, um auf hochrangiger Ebene über die Lehren aus der Diesel-Affäre zu diskutieren und eine gemeinsame Linie mit Blick auf die Einführung neuer Antriebstechnologien zu entwickeln.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Mehrere Mitgliedsländer haben bereits unterschiedliche Zeitpunkte für den Abschied vom Verbrennermotor verkündet, die Kommission plädiert für ein abgestimmtes Vorgehen im Binnenmarkt. Das Treffen soll demnach jetzt auf Ebene nationaler Fachexperten stattfinden.

Fahrverbotskontrolle unter Beschuss

In Deutschland stößt gleichzeitig die Überwachung der Diesel-Fahrverbote durch Video-Kameras auf Kritik bei Datenschützern und Abgeordneten. "Den Ordnungsbehörden und der Polizei fehlen bisher jegliche Technik für eine automatische Fahrzeugerfassung, so sie denn datenschutzrechtlich zulässig wäre", so der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD) sprach von einer "Totalerfassung", diese sei unverhältnismäßig.

Für den Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly wäre es eine groteske Lösung: "Wir würden die Stadt zukleistern mit irgendwelchen Masten und Überwachungsgeräten. Man muss ja die Nummernschilder auch fotografieren, um sie dementsprechend abgleichen zu können. Man hätte eine gigantische Bürokratie." Maly ist für ein Einführen der blauen Plakette.

Petri: "Nicht verhältnismäßig"

Bayerns Landesdatenschutzbeauftragter Thomas Petri betont, es müssten auch Bilder der Personen am Steuer gemacht werden. Er warnt: "Es ist nicht verhältnismäßig, weil alle Autofahrer erfasst werden. Man müsste dann ja auch noch einen Abgleich vornehmen mit Datenbanken, aus denen sich ergibt, ob jetzt dieses Fahrzeug einem Dieselverbot unterliegt oder nicht."

Appell für blaue Plakette

Cem Özdemir von den Grünen rief den Verkehrsminister auf, den Widerstand gegen die Einführung einer blauen Plakette für schadstoffarme Diesel-Fahrzeuge aufzugeben. Scheuers Verweigerungshaltung gegenüber der blauen Plakette werde "immer absurder" und gehe "zulasten der Verbraucher und des Datenschutzes".

Mit einer Änderung des Straßenverkehrsgesetzes will die Bundesregierung künftig eine elektronische Massenüberwachung ermöglichen, um die Einhaltung von Fahrverboten zu kontrollieren, wie sie zuletzt für immer mehr Städte angeordnet worden waren. Der Entwurf passierte Anfang November das Kabinett und muss nun ins Parlament. Dabei geht es darum, dass die zuständigen Behörden für Kontrollen bestimmte Daten von Fahrzeugen erheben, speichern und verwenden sowie auf das Zentrale Fahrzeugregister zugreifen können.