Schäuferle adé: Fränkisches Wirtshaus setzt auf Mexikanisch

In der Corona-Zeit haben viele Erwerbstätige ihre Jobs in der Gastronomie an den Nagel gehängt. Kurzarbeit und entsprechend niedrigere Löhne haben ihre Spuren hinterlassen. In vielen Restaurants, Kneipen und Hotels fehlt es an allen Ecken und Enden an Personal. Vor Corona gab es laut dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga etwa 447.000 Erwerbstätige im Gastgewerbe. Davon fehlen aktuell noch rund acht bis zehn Prozent, sagte ein Dehoga-Sprecher dem BR.

Aus "Roter Hahn" wird "Don Gallo"

Diesen Trend bekam auch Dieter Gallus, Inhaber des Gasthauses "Roter Hahn" in Rothenburg ob der Tauber, zu spüren. Ihm lief während der Pandemie das Küchenpersonal davon, weshalb der 73-Jährige einen Entschluss fasste: Aus "Roter Hahn" sollte "Don Gallo" werden. Und so wurde die urig-fränkische Gaststube, in der seit Jahrzehnten fränkische Klassiker wie Schäuferle und Bratwürste aufgetischt wurden, aufgepeppt mit Deko im Mexiko-Style: Bunte Girlanden und Sombreros hängen an der Wand, Kakteen, Zuckerschädel und XXL-Flaschen Tequila dürfen auch nicht fehlen.

Kontakte nach Mexiko genutzt

Der Wirt hat bereits seit Jahrzehnten gute Kontakte nach Mexiko, und das nicht ohne Grund. Seit 1974 ist Gallus mit einer Mexikanerin verheiratet, hat sie damals in ihrer Heimatstadt Mazatlán im Bundesstaat Sinaloa kennengelernt. Und von genau dort, aus diesem schönen Küstenstädtchen am Pazifik, sollte die Rettung für Dieter Gallus' Wirtshaus kommen. Er verabschiedet sich von der traditionellen fränkischen Küche und setzt auf authentisch Mexikanisch. "Es war wichtig etwas zu finden, womit man auch Gäste anzieht, wenn keine Touristen da sind", erklärt Gallus.

Köche eingeflogen

So ließ er seine Beziehungen spielen und rekrutierte von der Uni weg drei Köche und eine Köchin, die zuvor Gastronomie studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen hatten: José und Armando kamen bereits im Herbst 2021 nach Rothenburg, Minerva und Pedro kamen im vergangenen Jahr nach. Verbunden war die Aktion allerdings mit zahlreichen bürokratischen Hürden, berichtet Dieter Gallus. "Ein Wahnsinn", lautet sein kurzes Resümee. Es habe sich allerdings gelohnt.

Mexikanische Lebensfreude trifft auf fränkischen "Charme"

Denn das mexikanische Quartett sorgt nicht nur dafür, dass die Küche im "Don Gallo" tatsächlich authentisch ist, die vier bringen auch ordentlich Schwung in den Betrieb, erzählt Junior-Chefin Adriana Schadl-Gallus: "Die singen und lachen und sind laut. Diese gute Laune, die mexikanische Lebensfreude, die kommt auch im Gastraum an und überträgt sich auf unsere Gäste. Wir haben einfach super viel Spaß."

Wenn sie nicht am Herd stehen, besuchen die vier Integrations- und Sprachkurse. Denn die Eingewöhnung war für die Latinos nicht ganz einfach. Die Kälte, die Sprache und die fränkische Mentalität sind durchaus gewöhnungsbedürftig, wenn man Sonne, Strand und Meer gewohnt ist. Dennoch haben die mexikanischen Köche schnell Anschluss gefunden, berichtet Dieter Gallus. "Gleich am zweiten Abend sind sie in die Kneipe und haben Freundschaften geschlossen." Auch Koch José berichtet mit einem Augenzwinkern, dass der Zugang zu den Franken anfangs gar nicht so leicht scheint, mit ein bisschen Offenheit und Kommunikation aber durchaus möglich ist.

Dehoga: Arbeitszuwanderung ist unumgänglich

Sicherlich handelt es sich beim Beispiel des "Don Gallo" um eine ganz besondere Form der Arbeitszuwanderung. Dennoch, betont ein Dehoga-Sprecher im BR-Interview, müsse sich die Politik im Klaren darüber sein, dass es ohne Zuwanderung nicht gehe. "Schon allein demografisch kann unsere Gesellschaft den Bedarf an Arbeitskräften auf dem Markt nicht stemmen, und das in fast allen Branchen." Gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt sei unumgänglich, denn es fehle nicht nur an Fachkräften, ganz allgemein herrsche ein Mangel an Arbeitskräften. "Da geht es auch um ungelernte Kräfte, um Aushilfen und so weiter", so der Sprecher weiter. Gleichzeitig sei es von großer Bedeutung, die Berufe in der Gastronomie im Allgemeinen attraktiver zu gestalten, beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle für Gastro-Beschäftigte.

Tacos statt Schäuferle: Risiko hat sich gelohnt

Dieter Gallus ist einen besonderen Weg gegangen und wird dafür belohnt. Einige Stammkunden habe er bereits mit dem neuen Konzept gewinnen können, sagt er. Und wenn man nachfragt im Restaurant, so scheinen auch die Gäste sehr glücklich über den Wandel von fränkischer Gaststätte zum Mexikaner zu sein. "Richtiges mexikanisches Essen, das gibt's nur hier in Rothenburg", sagt eine Frau. Ihr Ehemann ergänzt: "Mal diese wirklich authentisch mexikanische Küche kennenzulernen, das ist toll. Das ist was ganz anderes als das, was diese ganzen Tex-Mex-Restaurants anbieten."

Ein bisschen "Roter Hahn" steckt dann übrigens doch noch im "Don Gallo": Als Spezialität des Hauses stehen nämlich Schäuferle-Tacos auf der Karte, als Hommage an die fränkische Küche.