Schaeffler trotz schwieriger geopolitischer Lage zuversichtlich

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler mit Sitz in Herzogenaurach hat auf seiner virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag ein positives Ergebnis trotz Corona und der schwierigen geopolitischen Lage verkündet. Klaus Rosenfeld, der Vorsitzende des Vorstands, spricht von 2021 als einem Jahr mit großen Herausforderungen, betont aber das "sehr gute Ergebnis". Mit Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine spricht er von düsteren Aussichten. Die Produktion im russischen Werk in Ulyanovsk sei bis auf Weiteres eingestellt.

Dividende von 50 Cent je Vorzugsaktie

Mit Blick auf die Aktien und der von den Aktionären angenommenen Dividendenausschüttung von 50 Cent je Vorzugsaktie – die einer Verdopplung der Dividende entsprechen – erklärte Rosenfeld: "Wir haben das Geschäftsjahr 2021 trotz eines anspruchsvollen Umfelds mit einem starken Ergebnis abgeschlossen. Das ermöglicht es uns, unseren Aktionärinnen und Aktionären erneut eine attraktive Dividende auszuschütten."

Corona und Lieferkettenproblemen getrotzt

Mit Rückblick auf 2021 berichtete Rosenfeld, dass die Halbleiterknappheit, ebenso wie die durch Corona schwer beeinträchtigten internationalen Lieferketten für Probleme gesorgt hätten. Dennoch sei der Umsatz der Schaeffler-Gruppe 2021 auf rund 13,9 Milliarden Euro gestiegen. "Währungsbereinigt entspricht dies einem Umsatzanstieg von 9,7 Prozent", so das Unternehmen. Insgesamt, so hieß es auf der Hauptversammlung, läge der Umsatz damit wieder nahezu auf dem Niveau von vor der Pandemie.

Dabei habe sich besonders die Sparte Automotive Technologies gut entwickelt. Zudem profitierte das Unternehmen von der gestiegenen Nachfrage nach individueller Mobilität und davon, dass die Schaeffler Gruppe breit aufgestellt sei. So habe die Industriesparte im Jahr 2021 zweistellige Wachstumsraten verzeichnet.

2022 gilt es zahlreiche Probleme zu meistern

Für 2022 stelle man sich auf schwierige Zeiten ein. Grund seien unter anderem die steigenden Materialpreise, die zunehmenden Transport- und Logistikkosten sowie die unsichere Zukunft der Energieversorgung und der Angriffskrieg in der Ukraine.

Sanktionen gegen Russland werden umgesetzt

Schaeffler betonte, dass man alle gegen Russland verhängten Sanktionen umsetze und Lieferungen außerhalb der Sanktionen auf ein Minimum reduziert habe. "Dass Russland in den nächsten Jahren von den westlichen Märkten abgekoppelt und politisch vom Westen weitgehend isoliert wird, ist eine Perspektive, auf die wir uns einstellen müssen", so Rosenfeld. Mit den sechs Mitarbeitern in der Ukraine stehe man täglich in Kontakt.

Weiter hieß es, dass die Mitarbeitenden in Russland nichts für die Situation könnten und weiterhin "Teil der großen Schaeffler-Familie" seien. Der Vorstand habe außerdem beschlossen, die Spendensumme, die unter Schaeffler-Mitarbeitenden für die Ukraine gesammelt worden ist, zu verdoppeln.